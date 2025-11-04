Sepsi a retrogradat total neașteptat la finalul sezonului trecut, după mai mulți ani în care a câștigat trofee în fotbalul românesc și a jucat în cupele europene. Impactul cu liga secundă a fost mai dificil decât s-ar fi așteptat covăsnenii, care speră acum să prindă play-off-ul.

Laszlo Dioszegi: "Am îmbătrânit 10 ani după retrogradarea lui Sepsi. Ne e dor de prima ligă"



Marți seară, Sepsi OSK a obținut o victorie importantă pe terenul lui FC Voluntari, scor 2-1, iar Laszlo Dioszegi a început să fie mai încrezător în promovare. Omul de afaceri consideră însă că pentru locul 1 este favorită clară Corvinul Hunedoara.



"După multă chinuială, după multe etape în care am fost dezamăgit, iată că suntem în primele 6. E foarte greu în Liga 2. Sincer, nu m-am gândit că va fi atât de greu, dar azi vreau să felicit jucătorii pentru atitudine.



E prea mult să vorbim de drumul spre prima ligă acum. Esențial e că am câștigat pe terenul unei contracandidate, iar atitudinea jucătorilor spune multe. Am îmbătrânit minim 10 ani după retrogradare, dar azi simt o fericire mare, iar victoria îmi dă speranțe că vom intra în play-off.



Ne e dor de prima ligă. Vrem să jucăm cu echipe bine cotate și să mergem pe stadioane unde să producem câteva surprize.



Lupta e clară. Corvinul a luat un avans considerabil, e o echipă foarte bună. Corvinul e cu un picior în prima ligă, iar locul 2 de vânzare. Va fi o luptă foarte mare între FC Bihor, ASA Târgu Mureș, Poli Iași și mai sunt câteva echipe care pot produce surpriza", a spus Dioszegi, după victoria lui Sepsi de la Voluntari.

Clasamentul din Liga 2 după 12 etape

