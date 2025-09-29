Propunerea neobișnuită a lui Laszlo Dioszegi: „Asta îi sugerez conducerii”

Alexandru Hațieganu
Laszlo Dioszegi a venit cu o propunere, după ce a văzut adversarele lui Sepsi din Cupa României.

Sepsi va juca împotriva lui Csikszereda, ”U” Cluj și Metalul Buzău în Grupa C din Cupa României.

Covăsnenii ar juca un sigur meci acasă, dar patronul formației din Liga 2 a venit cu o propunere către conducerea uneia dintre adversarele din Cupă.

Laszlo Dioszegi ar vrea ca duelul cu Csikszereda să se joace pe Sepsi Arena

Sepsi ar urma să joace în prima etapă din Cupa României în deplasare la Csikszereda, iar Laszlo Dioszegi consideră că duelul dintre cele două formații ar fi de mare interes.

Astfel că, patronul lui Sepsi e de părere că ar fi bine ca partida să se joace pe arena covăsneană pentru ca mai mulți fani să poată urmări meciul din Cupa Românei.

„Suntem după o tragere interesantă la sorți! Știm cu toții că după 10 ani jucăm din nou un meci oficial cu Csikszereda! Consider că va exista un interes imens pentru această întâlnire, așa că sugerez conducerii FK (n.r. - Csikszereda) să jucăm meciul pe Sepsi Arena, pentru ca 8.500 de spectatori să se bucure live de acest meci!

Bineînțeles, vom plăti și costurile dacă sunteți de acord! Desigur, știu că nu este o decizie ușoară, dar cred că fanii celor două echipe ar umple arena și ar putea vedea un meci minunat de fotbal, de gală, unde cel mai bun va câștiga!”, a scris Laszlo Dioszegi, pe pagina personală de Facebook.

Cum arată meciurile din Grupele Cupei României

Programul Grupei A

Etapa 1:

  • CSM Slatina – CFR Cluj
  • CSC Dumbrăvița – FC Rapid 1923
  • Metaloglobus – Campionii FC Argeș

Etapa 2:

  • Metaloglobus – CFR Cluj
  • Campionii FC Argeș – FC Rapid 1923
  • CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Etapa 3:

  • CFR Cluj – FC Rapid 1923
  • CSM Slatina – Metaloglobus
  • CSC Dumbrăvița – Campionii FC Argeș

Programul Grupei B

Etapa 1:

  • CS Sănătatea – Universitatea Craiova
  • CS Gloria Bistrița – FCSB
  • UTA Arad – ACS Petrolul 52

Etapa 2:

  • ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova
  • UTA Arad – FCSB
  • CS Sănătatea – CS Gloria Bistrița

Etapa 3:

  • Universitatea Craiova – FCSB
  • CS Sănătatea – ACS Petrolul 52
  • CS Gloria Bistrița – UTA Arad

Programul grupei C

Etapa 1:

  • Metalul Buzău – Universitatea Cluj
  • Sporting Liești – Oțelul Galați
  • AFK Csikszereda – Sepsi OSK

Etapa 2:

  • Sepsi OSK – Universitatea Cluj
  • AFK Csikszereda – Oțelul Galați
  • Sporting Liești – Metalul Buzău

Etapa 3:

  • Universitatea Cluj – Oțelul Galați
  • Metalul Buzău – Sepsi OSK
  • Sporting Liești – AFK Csikszereda

Programul Grupei D

Etapa 1:

  • CS Dinamo București – Dinamo 1948
  • Concordia Chiajna – AFC Hermannstadt
  • AFC Botoșani – Farul Constanța

Etapa 2:

  • Farul Constanța – Dinamo 1948
  • AFC Botoșani – AFC Hermannstadt
  • CS Dinamo București – Concordia Chiajna

Etapa 3:

  • Dinamo 1948 – AFC Hermannstadt
  • CS Dinamo București – Farul Constanța
  • Concordia Chiajna – AFC Botoșani
