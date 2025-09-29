Propunerea neobișnuită a lui Laszlo Dioszegi: „Asta îi sugerez conducerii”

Sepsi va juca împotriva lui Csikszereda, ”U” Cluj și Metalul Buzău în Grupa C din Cupa României.

Covăsnenii ar juca un sigur meci acasă, dar patronul formației din Liga 2 a venit cu o propunere către conducerea uneia dintre adversarele din Cupă.



Laszlo Dioszegi ar vrea ca duelul cu Csikszereda să se joace pe Sepsi Arena



Sepsi ar urma să joace în prima etapă din Cupa României în deplasare la Csikszereda, iar Laszlo Dioszegi consideră că duelul dintre cele două formații ar fi de mare interes.

Astfel că, patronul lui Sepsi e de părere că ar fi bine ca partida să se joace pe arena covăsneană pentru ca mai mulți fani să poată urmări meciul din Cupa Românei.

