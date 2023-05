Continuăm astăzi cu discuții despre afacerile finanțatorului, despre banii pe care-i trimite guvernului ungar către Academia de fotbal a clubului, despre bugetul anual și salariile jucătorilor.

V-ați făcut un calcul cât ați investit în echipa de fotbal de la început și până acum?

Nu am făcut un calcul. Eu nu am posibilitatea financiară să investesc foarte mulți bani, nu sunt un om bogat. Am lucrat foarte mult și am adus foarte mulți sponsori și din țară, și din străinătate. Fără sponsori nu am fi putut să supraviețuim în prima ligă nici măcar o jumătate de an.

Sponsori și din Ungaria, nu?

Avem, da, cum să nu. Sunt niște sponsori care au niște interese în România. Mă refer la MOL, care au 150 de benzinării aici, la OTP Bank. Într-adevăr, noi suntem norocoși că aceste firme au sucursale în România, interesul lor fiind să fie pe piața publicitară de aici. Și cel mai bine pentru ei este să fie vizibili la un meci de fotbal. Chiar dacă valoric Liga 1 e foarte slabă, telespectatorii se uită mai degrabă la un Sepsi – Botoșani decât la un Cadiz – Barcelona. Este ciudat, dar pentru noi este foarte bine, pentru că noi aici trăim. Bine, dacă este un Barcelona – Real Madrid, asta e altceva.

Domnul Șucu, acționarul Rapidului, v-a acuzat că nu plătiți impozite pe terenul de la stadion...

El nu a știut despre ce este vorba. Dar a venit la noi când am jucat cu Rapid și l-am lămurit. Cum să nu plătim impozite? Nu există așa ceva, ca un club să nu plătească impozite. Noi plătim aproape două milioane de euro pe an impozite. E o sumă fabuloasă. Vorbesc de TVA, de asigurările sociale, de tot. Apropo de domnul Șucu, a stat o oră jumate de vorbă cu noi, e un om foarte cumseade, și-a dat seama că a vorbit rău de noi din cauza necunoașterii exacte a situației. Dar, cât a stat la noi, s-a simțit foarte bine. Acum, dacă l-ar întreba cineva, ar ști ce să spună despre noi, cred că s-a lămurit.

Afacerile dumneavoastră merg mai bine de când ați intrat în fotbal?

Nu. Merg puțin mai rău. Financiar, au rămas pe loc, dar cantitativ merge mai rău decât înainte, pentru că, de când sunt în fotbal, nu pot fi tot timpul și lângă brutărie. Și știm foarte bine că atunci când nu-i acasă pisica, șoarecele joacă pe masă.

„Eu aș putea ține o echipă în Liga a treia”

E singura dumneavoastră afacere sau mai aveți și altele?

Nu, nu, n-am nicio altă afacere. Doar brutăria și cofetăria. Nu este o afacere așa de mare ca să putem spune că eu aș fi capabil să o țin pe Sepsi. Dar pot să țin o echipă în Liga a treia liniștit. Mai mult, nu. Și la Liga a doua ar fi foarte costisitor pentru mine.

Dar aveți un partener, nu?

Nu, n-avem partener, ci doar sponsorii. Patru inși am fondat clubul, dar eu sunt singurul care sponsorizez.

Ați spus că Sepsi nu se poate bate la titlu fiindcă nu poate avea un buget de titlu. Dar sunt și echipe mai mici care au câștigat campionate, Oțelul, Viitorul, Napoli acum în Italia... De ce să nu vă gândiți?

La domnul Hagi e altceva, dânsul crește jucători tineri. Da, au fost Oțelul, Urziceni, dar erau alte vremuri. Niciuna nu a pornit favorită în anul în care a luat titlul. Au reușit să aducă niște jucători foarte valoroși, eu așa știu, mă uitam și atunci la Liga 1, chiar dacă noi aveam la Sfântu Gheorghe echipă de Liga a treia. Și nu era a mea, eu eram suporter. În momentul de față, banii contează foarte mult. Jucători supervaloroși nu poți să aduci cu salarii de 6000-7000-8000 de euro pe lună. Noi n-avem de unde să aducem bani mai mulți. Nu vine niciun șeic în Sfântu Gheorghe, se duce la Newcastle sau în altă parte. Asta nu înseamnă că nu facem tot posibilul ca să ne clasăm cât mai sus. Dar trebuie să fim realiști.

Câți bani vin de la guvernul ungar pentru Academia clubului

„Șeicul” Victor Orban. Glumesc acum, știu că dă bani la Academia lui Sepsi și a construit stadionul...

La Academie avem sprijin, dar nu personal de la Victor Orban, ci de la guvernul Ungariei. Infrastructura este sută la sută datorită lor. Iar Academia de fotbal primește sprijin foarte puțin. E strict pentru Academie, nu pentru echipa mare. Totul este monitorizat de la A la Z, lunar. Nu are cum să se gândească cineva că vin niște bani la Academie și sunt băgați la echipa mare. Nu există așa ceva!

Câți bani vin de la guvernul ungar pentru Academie?

În jur de un milion de euro pe an. Și mai este și întreținerea stadionului. Stadionul este al Academiei, nu este al echipei mari. Echipa mare plătește chirie pentru stadion.

Cât plătiți?

15.000 de euro pe lună. Dar și Academia e a noastră, deci nu contează că e al Academiei sau al echipei mari. Revenind la discuția despre titlu, noi nu o să avem niciodată buget să ne batem la titlu. Dacă ar veni cinci Alibec să joace la Sepsi pe 8000 de euro salariu, atunci am putea să vorbim despre titlu. Altfel, n-avem cum.

Dar nici nu visați la titlu?

Nu, nu, nu. Nici în gând. Trebuie să fim realiști. Nu spun că n-am vrea sau nu spun că ne-am da la o parte, dar e mai bine să fim conștienți că n-avem șanse, iar apoi să intervină o minune și să te vezi pe locul 3. Să câștigi campionatul e foarte greu și aproape nerealizabil în România cu un buget ca al lui Sepsi. S-a scris că noi am primit atâția bani, dar banii au fost pentru stadion, nu pentru jucători sau pentru altceva.

6-7 milioane, bugetul anual

Cât e bugetul pe un an?

6-7 milioane de euro din drepturi tv și sponsori. Nu este de ajuns pentru titlu. CFR și FCSB au dublu. Banii sunt principalul atu al unui club care vrea să câștige campiontul. După aia, trebuie să ai și un dram de noroc, trebuie să alegi jucătorii foarte bine...

Un antrenor bun...

În momentul de față, îl avem. Nu putem să vorbim de câștigarea titlului și nici nu vrem. Pentru anul viitor, vrem să intrăm iar în play-off. Sperăm să intrăm cu cât mai multe puncte sau cu o distanță mai mică față de alte echipe, și-atunci putem spune că avem un alt obiectiv. Eu sunt foarte mulțumit că anul ăsta am reușit să intrăm în play-off. Chiar am tremurat, mi-a fost frică la meciul cu FC U Craiova. Dar iată că noi i-am bătut, i-am trimis în play-out, iar ei pot ajunge în cupele europene. Așa e conjunctura. Dar noi am fost foarte bucuroși că am ajuns în play-off și nu ne-am gândit niciun moment la chestia asta, că puteam prinde cupele europene din play-out. Iată că, dacă prinzi locul 7 sau 8, ai o șansă mai mare. Dacă jucătorii noștri vor fi montați în finala Cupei cu Universitatea Cluj și dacă vor juca din nou cu inima, așa cum au făcut-o cu FC U Craiova și cum au jucat cu CFR în semifinale, putem ajunge și noi in Europa și putem face ceva mai frumos decât am făcut anul ăsta.

„Dacă luăm Cupa, încercăm o figură frumoasă în Conference League”

V-ați putea propune o intrare în grupele Conference League?

Nu suntem în momentul de față o ehipă care să emită pretenții la grupe, dar și anul trecut am avut aceeași echipă. Dacă nu cădeam cu Djurgardens, aveam șanse să trecem mai departe și să jucăm play-off-ul. Iar în play-off, nu poți ști niciodată. Dacă reușim să câștigăm Cupa, avem apoi nevoie de doi-trei jucători buni. Și-atunci, de ce să nu încercăm și în Europa să facem o figură frumoasă și să facem cât mai multe puncte?

Monitorizați anumiți jucători?

Suntem în discuții cu câțiva, dar, până nu e ceva concret, n-avem ce să declarăm. Ne uităm la jucători, dar nu am avut tratative. Să vedem prima oară dacă vom câștiga Cupa. E un singur meci și nu se știe ce se poate întâmpla. Nu întotdeauna câștigă favorita.

Cum sunt selectați jucătorii pentru transferuri

Jucători români sau străini?

Și români, și străini. La noi nu se pune așa problema, de unde e și cine e. În primul rând, ne uităm la caracterul jucătorului. Asta este cel mai important pentru mine, ca jucătorul să aibă un caracter frumos. Apoi, bineințeles, talentul, știința de joc și gândirea. Noi încercăm să aducem jucători cu care să nu avem probleme disciplinare.

Și cum îi apreciați caracterul unui jucător?

Încercăm să vorbim cu alte echipe la care a jucat. Fiecare jucător are un trecut. Cât de vast e acum internetul, putem să vedem ce a făcut. E foarte important să aduci jucători care au dragoste de fotbal și care nu vin numai pentru bani. Trebuie să fie dedicați fotbalului sută la sută. Normal că mai și greșim, dar încercăm să greșim cât mai puțin. După șase ani de prima ligă, putem spune că este foarte important ca grupul să fie unit, să nu fie câțiva jucători supervaloroși, iar restul mai slabi. Trebuie să fie unitară echipa, iar rezervele să aducă un plus atunci când intră.

Deci caracterul unui jucător este principalul criteriu pentru un transfer la Sepsi?

Da, primul e caracterul. În cei șase ani de Liga 1, jucătorii noștri nu prea au creat probleme. Nici nu am primit prea multe cartonașe roșii, nu am avut probleme disciplinare.

Asta înseamnă că i-ați ales bine...

Eu cred că da.

