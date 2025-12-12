Sepsi OSK a primit vizita Concordiei Chiajna vineri, în etapa cu numărul 17 din sezonul regulat al eșalonului secund din România, Liga 2. La capătul celor 90 de minute, covăsnenii s-au impus cu 3-1 și au înregistrat toate cele trei puncte.



Sepsi OSK a bifat o nouă victorie în Liga 2, iar ungurii au reacționat imediat: ”Pentru prima dată în acest sezon!”



După meci, publicația Nemzeti a consemnat victoria formației din Sfântu Gheorghe și a evidențiat că trupa lui Ovidiu Burcă a urcat pentru prima dată, cel puțin temporar, pe loc de promovare directă în Superliga.



”Sepsi OSK a încheiat anul cu o victorie și a urcat pe un loc de promovare în Liga 2 pentru prima dată în acest sezon, cel puțin pentru o zi, datorită succesului împotriva Concordiei Chiajna.



Sepsi a petrecut mare parte din prima repriză în jumătatea adversă, deși jucătorii săi au amenințat rar poarta. În minutul 12, mingea a lovit bara din dreapta după șutul curbat al lui Alin Techereș, iar cu două minute înainte de pauză, Dani Iglesias a nimerit bara, apoi a urmărit mingea și a trimis-o în poartă din careul mic.



Concordia a încercat și ea să atace după pauză, dar nu a găsit decât propria poartă: șutul lui Cosmin Matei, trimis pe centru, a fost deviat în poartă de Denis Dumitrașcu, care încerca să o respingă de la Dimitri Oberlin.



Totuși, următoarele două mari ocazii ale lui Sepsi au fost ratate, iar când Darius Grigore, aflat în ofsaid, a marcat pe neașteptate, atmosfera s-a încins brusc în frigul pătrunzător de pe stadion. Dar doar pentru un minut, pentru că gazdele au pornit imediat o acțiune fulgerătoare, iar după o acțiune splendidă a lui Oberlin, Ignacio Heras a înscris golul trei, liniștitor, printre picioarele portarului.



Acesta a fost al 11-lea gol al atacantului spaniol în tricoul lui Sepsi, care astfel a urcat și pe primul loc în clasamentul marcatorilor”, a scris Nemzeti Sport.

