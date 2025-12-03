Roland Niczuly are peste 300 de meciuri pentru echipa patronată de Laszlo Dioszegi, însă lucrurile pare că nu mai merg deloc între cele două părți.

Roland Niczuly și Sepsi se judecă la Comisii pentru 1.000 de lei

După ce Sepsi a retrogradat în Liga 2, Roland Niczuly a fost unul dintre cei învinovățiți pentru retrogradarea echipei, iar portarul și-a pierdut postul de titular, fiind înlocuit cu Bogdan Ungureanu.

Sepsi a vrut să îi rezilieze contractual goalkeeper-ului, care nu a vrut să părăsească echipa în cazul în care nu ar fi primit suma de bani solicitată.

Între timp, între cele două părți a apărut o nouă dispută. Sepsi l-a amendat pe Niczuly cu 1.000 de lei din cauza unui surplus de kilograme, iar fotbalistul a contestat această amendă la comisiile FRF.

Attila Hadnagy, directorul sportive al covăsnenilor, a explicat care este situația în momentul de față.

”Noi am cerut să fie amendat din cauza greutății, are 4-5 kile în plus. Și el a contestat decizia noastră. Trebuie să declari totul când amendezi un jucător, pentru ce e amendat.

Noi am arătat, doctorul a făcut referat, am predat toate actele. El se scuză că nu a fost făcut ok, că nu a fost măsurat cum trebuie. Nu este deloc amenda mare, în Liga 2 nu poți să dai amendă așa mare pentru greutate, 1000 de lei trebuie să primească.

În Liga 2 nu poți să pui (n.r. amenzi mari) pentru că și salariile sunt mai mici. Dar pentru cinci kile în plus nu poți să dai 100 de lei. Și știe și el că are kile în plus, pentru 1000 de lei ne ciondănim cu el”, a spus Attila Hadnagy, conform Iamsport.ro.

