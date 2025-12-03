Roland Niczuly a ajuns la Sepsi în 2016, de la Universitatea Cluj, iar de atunci a bifat 303 meciuri pentru echipa patronată de Laszlo Dioszegi. După retrogradarea în Liga 2, portarul titular al echipei din Sfântu Gheorghe a fost Bogdan Ungureanu (18 ani), împrumutat de la Rapid.

Ultima noutate în scandalul Sepsi - Roland Niczuly: s-a ajuns la comisii

Portarul a avut un scandal-monstru cu acționarul Laszlo Dioszegi și, chiar dacă părea că cele două părți vor ajunge la o despărțire, Niczuly a rămas în continuare la Sepsi!

El continuă să se antreneze cu clubul din Sfântu Gheorghe, dar nu mai este cale de împăcare. Recent, Sepsi OSK a decis să meargă la comisii în cazul lui Niczuly, pe care l-a reclamat, se pare, pentru încălcarea Regulamentului de Ordine Interioară.

”Reclamant

ACS Sepsi OSK Sf. GHeorghe

Pârât

Niczuly Roland – Csaba

Ratificare Termen 03.12.2025”, este precizarea FRF, prin Comisia de Disciplină și Etică.

Roland Niczuly are peste 300 de meciuri în tricoul Sepsi OSK

Din 2016 la Sepsi, cu care a reușit să promoveze în Superligă și să câștige două Cupe și două Supercupe ale României, Niczuly a ieșit complet din calculele covăsnenilor după retrogradarea în Liga 2.

În toamnă, Attila Hadnagy, managerul general de la Sepsi, preciza pentru Sport.ro că portarul se află în continuare la club și se antrenează alături de echipă, dar nu este inclus de Ovidiu Burcă în lot.

”Niczuly este încă la club, se antrenează cu echipa. Nu s-a înțeles clubul la bani cu el, iar până se reglează conturile este la antrenamentele echipei. Nu mai face parte din lot, doar se pregătește cu noi. Nu contăm pe serviciile lui.

Cum am mai zis și i-am zis și lui, el a greșit foarte, foarte mult că i-a răspuns patronului. Patronul oricând are dreptate. El a răspuns urât, nu se face așa ceva din partea unui jucător. A greșit și a ieșit de tot din calculele noastre.

Dacă nu, poate era și altfel și decizia noastră, poate ne înțelegeam să plece și el la o altă echipă, dar după scandalul ăsta... eu, dacă eram în locul lui, n-aș fi făcut așa ceva. N-ai voie! Ca jucător, n-ai voie să răspunzi patronului care te plătea de 8-9 ani și te plătea foarte bine”, preciza Hadnagy.

Rămâne de văzut cum se va rezolva acest caz, dacă părțile vor cădea la înțelegere și se vor despărți, până la urmă, de comun acord sau dacă totul se va decide la comisii, cu prezentarea situației de către cele două părți.

