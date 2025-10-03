Sepsi OSK a ajuns pe locul 11 în Liga 2 după eșecul cu Steaua, o poziție mult sub așteptările conducerii și ale fanilor. Rezultatul a alimentat zvonurile privind o posibilă demitere a lui Ovidiu Burcă (45 de ani), însă patronul covăsnenilor a ținut să pună capăt speculațiilor.



Chiar dacă a recunoscut starea de nemulțumire de la nivelul clubului, Laszlo Dioszegi i-a oferit în continuare credit antrenorului.



Dioszegi: "Nu s-a pus în discuție înlăturarea lui"



Finanțatorul a confirmat că Burcă va continua pe banca tehnică, deși parcursul echipei este dezamăgitor. "Nu s-a pus nici o secundă în discuție înlăturarea lui Burcă. Normal că suntem frustrați, dar nu am vorbit despre demitere", a transmis Laszlo Dioszegi, potrivit Digisport.



De la venirea sa la Sepsi, Ovidiu Burcă a înregistrat 5 victorii, un rezultat de egalitate și 3 înfrângeri.



La finalul partidei din Ghencea, antrenorul s-a arătat extrem de critic la adresa propriei echipe, acuzând o lipsă de atitudine în momentele cheie.



"Ca să câștigi aici îți trebuie mentalitate de echipă învingătoare. Astăzi nu am avut-o. Senzația pe care o am e că în a doua repriză am fost o echipă fără personalitate, fără curaj. E greu să obții puncte așa. E păcat, pentru că e un club care are condiții, are stabilitate financiară. E păcat să nu fie în Liga 1", a zis Burcă la interviu.

