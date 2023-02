Pe Stadionul "Arcul de Triumf", în fața a peste 5.000 de spectatori și cu noii acționari în tribună, Dinamo s-a impus fără emoții, scor 6-0, în fața "lanternei roșii" din Liga 2, Unirea Constanța, prin golurile marcate de Răzvan Patriche (6), Dani Iglesias (9), Ahmed Bani (39, pen.), Lamine Ghezali (43), Iulian Roșu (66) și Valentin Borcea (87).

Gemenii Irimia au debutat împreună la seniori

Trupa lui Ovidiu Burcă s-a distrat cu Unirea Constanța, o adevărată selecționată a jucătorilor rămași fără contract în această iarnă, majoritatea semnând cu clubul lui Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, în ultima săptămână. La Dinamo a fost consemnat și debutul gemenilor David Mario și Alexandru Dragoș Irimia, care le-au luat locul în teren lui Dani Iglesias și Alin Șerban. Cei doi au fost desemnați să joace pe cele două flancuri ale defensivei dinamoviste, deși la juniori au fost folosiți și pe poziții mai avansate. Intrați pe teren în uralele fanilor, cei doi tineri jucători au evoluat cu dezinvolură și se anunță jucători de perspectivă pentru Dinamo, la fel ca mai mulți fotbaliști tineri din lot, mai ales că au doar 16 ani.

"Am vrea să fim cei mai cunoscuți gemeni din istoria fotbalul românesc"

"A fost debutul nostru într-un meci oficial pentru Dinamo. A fost un moment foarte frumos, mai ales că am apucat să debutăm împreună. A fost un moment special, pe care îl vom ține minte toată viața. Noi suntem dinamoviști de mici, iar mare parte din familia noastră extinsă este alcătuită de dinamoviști, așa că acest debut este un vis îndeplinit pentru noi. Nici nu știu cum să descriu în cuvinte acest moment, am avut emoții multe, pentru că stadionul a fost aproape plin. E o zi specială. Sperăm să fie primul din multele meciuri pe care le vom juca la Dinamo.

Doamne ajută să fim sănătoși și să jucăm cât mai mult la Dinamo, să punem și noi umărul la reîntoarcerea echipei acolo unde îi e locul. Știm că nu sunt foarte multe perechi de gemeni în fotbalul românesc, iar la nivel mai înalt joacă foarte puțini. Am vrea să fim cei mai cunoscuți gemeni din istoria fotbalul românesc, dar suntem conștienți că suntem la început de drum. Trebuie să muncim mult și, deocamdată, rămânem cu picioarele pe pământ", a declarat David Irimia pentru Sport.ro.

"Nu ne place să pierdem duelurile cu adversarii"

"Ne-am apucat de fotbal la vârsta de 7 ani. Am început fotbalul la o școală de fotbal mai micuță, AS Dan Chilom (n.r. - clubul îi aparține lui Dan Chilom, fostul portar crescut la Centrul de Copii și Juniori al lui Dinamo, fiul cunoscutului ziarist sportiv Ioan Chilom). În 2019 am venit la Dinamo. Am fost promovați la echipa de seniori în octombrie 2022. Țin minte că a fost ziua tatălui nostru, atunci am fost chemați prima dată la prima echipă.

Am luat-o ușor, pas cu pas, și am ajuns să debutăm. Acum trebuie să rămânem concentrați, ca să fie domnul Burcă mulțumiți de noi. El ne-a zis să intrăm cu încredere, că suntem pregătiți să facem față la seniori și să jucăm cum știm noi, cu dezinvoltură, ca la antrenament. Am avut emoții când am fost chemați să intrăm pe teren, dar atmosfera a fost senzațională și fanii ne-au încurajat în permanență, ne-au ovaționat pe durata meciului, aproape la fiecare fază.

Cum ne-am caracteriza? Cred că suntem ambițioși și muncitori, ne place să băgăm piciorul la minge, nu ne place să pierdem duelurile cu adversarii. Avem mult de muncă, dar băieții mai experimentați sunt de treabă și încercăm să furăm meserie de la ei, îi urmărim cu atenție", a spus și Alexandru Irimia.

"Câinii", la doar două meciuri distanță de calificarea în play-off

Dinamo ocupă locul șase în Liga 2, ultimul care aduce calificarea în play-off, având 27 de puncte acumulate în 17 meciuri jucate (+8). Bucureștenii sunt la egalitate de puncte cu AS FC Buzău (+4), care a remizat pe teren propriu cu FC Brașov - SR, scor 1-1, în ultima etapă, și au un punct mai mult în clasament decât FC Csikszereda Miercurea Ciuc (26p, +9) și Concordia Chiajna (26p, +5). În ultimele două etape ale sezonului regulat, Dinamo va juca cu CSC 1599 Șelimbăr (4 martie, 12:00 / deplasare) și SSU Poli Timișoara (11 martie, 11:00 / acasă).

Text și foto - Gabriel Chirea