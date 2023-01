Dinamo le-a reziliat contractele lui Ștefan Fara (portar / 21 de ani), Alin Dudea (fundaș central, închizător / 25 de ani), Marius Tomozei (fundaș dreapta / 32 de ani), Vasile Buhăsescu (atacant, extremă dreapta / 34 de ani) și Bogdan Gavrilă (extremă dreapta, extremă stânga / 30 de ani), după scandalul grevei jucătorilor. Plecarea ultimilor trei deschide posibilități de impunere în echipă pentru mai mulți juniori formați de academia lui Dinamo, iar antrenorul Ovidiu Burcă pare dispus să dea credit tinerilor din lot, mai ales că clubul său are interdicție la transferuri.

Andrei Florescu, unul dintre jucătorii foarte promițători din lotul lui Dinamo

Printre aceștia se află Andrei Florescu (20 de ani), unul dintre cele mai promițătoare produse ale "câinilor" din ultimii ani și unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo în amicalul cu CS Păulești, partidă în care s-a distrat cu fundașii adverși și a creat faze importante de poartă. Postul de bază al acestuia este de extremă stânga, dar poate evolua pe oricare dintre pozițiile din spatele vârfului și ca atacant, și este cotat la 25.000 de euro. Florescu a fost promovat în lotul echipei de seniori în 2020, după ce a jucat finala Ligii Elitelor U19, pierdută în fața Viitorului Constanța, scor 5-6, partidă în care a și marcat un gol.

Ulterior, a jucat la Dinamo II, a debutat în Liga 1 pe 19 iulie 2021, într-un meci cu FC Voluntari, și a strâns patru prezențe, dar a fost împrumutat la Metaloglobus, în divizia secundă, în ultimele două sezoane. Pentru formația din Pantelimon a evoluat în 25 de partide, în sezoanele în care a terminat pe locurile 11 (2020-2021 / locul 3 în Grupa A din play-out) și 10 (2021-2022 / locul 2 în Grupa A din play-out). În această stagiune are trei prezențe, dar numărul acestora poate crește simțitor în partea a doua a campionatului.

Dinamo dispune de câțiva juniori de mare calitate

Andrei Florescu face parte dintr-o generație bună de juniori de la Dinamo, pe care suporterii din DDB au insistat să o păstreze în anturajul echipei de seniori, deși au existat oferte concerete pentru cumpărarea multora dintre ei din partea unor cluburi din Superligă. Ahmed Bani (20 de ani / mijlocaș ofensiv), Deniz Giafer (21 de ani / fundaș central), Valentin Borcea (20 de ani / mijlocaș central), Denis Oncescu (18 ani / portar), Cristian Ionescu (19 ani / extremă dreapta), Cristian Delciu (18 ani / extremă stânga), Alin Demici (22 de ani / fundaș stânga), Costin Amzăr (19 ani / fundaș stânga), Dragoș Irimia (18 ani / mijlocaș central), David Țone (18 ani / fundaș central) și Antonio Bordușanu (18 ani / extremă dreapta), sunt jucătorii crescuți de propria pepinieră, în timp ce Alin Șerban (20 de ani / fundaș stânga) și Ionuț Bobea (20 de ani / atacant) au fost transferați de la CS Mioveni, respectiv Odorheiu Secuiesc, în vara trecută.

Trebuia să plece la facultate în SUA, dar a renunțat pentru a se face fotbalist

Andrei Florescu s-a apucat de fotbal la 5 ani la Academia Sport Team, iar la 12 ani a venit la Dinamo. "I-am avut antrenori pe domnii Iulian Matei, Sorin Bucuroaia și Bogdan Dobre, până să fac pasul la seniori. Cei din familia mea nu au făcut sport, dar tatăl meu m-a suținut ca să-mi urmez visul. Până în clasa a zecea am fost la o școală privată, American International School of Bucharest, unde a investit tatăl meu foarte mulți bani pentru ca, atunci când terminam liceul, să pot merge la o facultate în SUA. Dar, în clasa a zecea, am ales să merg pe fotbal și tata m-a lăsat să iau această decizie. Școala asta și familia m-au ajutat să îmi formez o mentalitate pe care o au jucătorii din străinătate, adică aceea de a munci și a te dedica 100%.

Face trei antrenamente pe zi și modelui său este Mudryk

Datorită acestei mentalități de mic mă antrenez și de trei ori pe zi. Adica, în afară de antrenamentul cu echipa, am un antrenor individual de tehnică, Daniel Sava (n.r. - fost fotbalist la Flacăra Moreni, Rapid, Beitar Ierusalim și Hapoel Beer Sheva), merg la sală aproape zilnic și la înot pentru refacere. Sunt foarte recunoscător că familia mea mi-a pus toate aceste facilități la dispoziție, pentru că nu le pot susține pe toate doar din salariul de la Dinamo. Sunt și la facultate, la UNEFS, în anul doi. Pot sa mai spun că de aproximativ un an îi urmez modelul lui Mudryk (n.r. - Mykhaylo Mudryk, fotbalist ucrainean care joacă ca extremă stânga, cumpărat recent de Chelsea de la Șahtior Donețk pentru 70 de milioane de euro), care a fost transferat la Chelsea, pe care l-am studiat ca stil de joc și ce face în afara terenului, adică cum reușește să combine munca cu talentul foarte bine.

"Vreau să fiu cel mai bun marcator din istoria naționalei"

Și m-a mai inspirat ca stil de joc și Neymar, în perioada când juca la Barcelona. Am ca obiective să ajung să joc într-o echipă din top 5 campionate ale Europei și să fiu cel mai bun marcator din istoria naționalei României, chiar dacă la 20 de ani pare că nu sunt în cea mai bună situație pentru a le îndeplini. Am foarte mare încredere că pot ajunge acolo, pentru că muncesc foarte mult și cred că se va vedea într-o zi și talentul meu. Cred foarte mult în șansele lui Dinamo de a intra în play-off, pentru că avem un grup foarte unit și jucători cu calități peste nivelul Ligii 2. Cu toții avem ca obiectiv să promovăm în acest sezon", a declarat Florescu pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea