Dinamo a bifat deja primul transfer al verii! Mijlocașul ofensiv Ianis Doană (18 ani), internațional de juniori, a semnat cu gruparea ”câinilor”.

Transferul a fost confirmat de tatăl jucătorului, fostul fotbalist din Divizia A de la Reșița, Leo Doană:

”Ai făcut un pas uriaș spre visul tău. Semnătura cu o echipă de Liga 1 nu este doar despre fotbal. Este despre muncă, sacrificii, disciplină și caracter.

Să nu uiți niciodată că drumul adevărat abia acum începe!

Rămâi modest, muncitor și cu aceeași foame de performanță care te-a adus aici. Bucură-te de moment, pentru că îl meriți din plin, dar continuă să lupți pentru fiecare pas înainte!

Indiferent unde te va duce fotbalul, pentru mine vei fi mereu cea mai mare realizare!

Te iubesc și voi fi mereu alături de tine”.

Ianis Doană, 23 de meciuri cu 3 goluri și 4 pase decisive în ultimul sezon la Steaua

Doană junior, originar din Reșița, a jucat în ultimul sezon la Steaua, în Liga 2.

Mijlocașul ofensiv, un obșinuit al loturilor de juniori, a bifat 23 de meciuri în divizia secundă, în care a înscris 3 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Anunțul despre accidentarea lui George Pușcaș înaintea barajului pentru Conference League

Dinamo a remizat pe teren propriu în meciul cu CFR Cluj, scor 0-0, iar în urma acestui rezultat „câinii” vor juca în barajul pentru Conference League.

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația lui George Pușcaș, care a ieșit de pe teren în prima repriză a meciului cu CFR Cluj.

Președintele lui Dinamo a dezvăluit că atacantul a suferit o contractură și va lipsi pentru o perioadă scurtă de timp, astfel că va fi disponibil pentru meciul din barajul pentru Conference League.

„Pușcaș a simțit o contractură. Cred că va fi disponibil pentru baraj. Sunt șanse să joace. Cam în 7 zile își revine.

El nu a forțat, de aceea a ieșit. A luat decizia corectă în timpul jocului și e foarte important pentru noi să fie prezent la baraj. Am aflat că și Karamoko poate fi disponibil pentru baraj, deși nu garantez. Pușcaș are o problemă musculară, era foarte încărcat. Mărginean revine și el, ceea ce este bine!”, a spus Andrei Nicolescu, conform Fanatik.ro.

În urma acestui rezultat de egalitate, Dinamo va încheia play-off-ul pe locul patru. „Câinii” nu mai pot spera matematic la poziția a treia, pentru că se află la patru puncte de CFR Cluj cu un meci înainte de finalul play-off-ului.

Astfel că, echipa lui Zeljko Kopic va juca împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani pentru calificare în preliminariile Conference League.