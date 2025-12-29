Clubul de fotbal Unirea Slobozia a anunțat, luni, pe un site de socializare, transferul mijlocașului Alexandru Albu, care s-a despărțit recent de divizionara secundă Chindia Târgoviște.



'Bine ai venit, Alexandru Albu! Mijlocașul, în vârstă de 32 de ani, se alătură echipei noastre. Clubul nostru îi urează bun venit și mult succes', se menționează pe pagina oficială de Facebook a grupării ialomițene.



De-a lungul carierei sale, Alexandru Albu a mai evoluat la formațiile Concordia Chiajna, Academica Clinceni, UTA, Rapid, Al-Hazem, Al-Safa și ultima oară la Chindia Târgoviște.

AGERPRES

