ACS HC Buzău 2012, a doua clasată în Liga Naţională de handbal masculin, a fost eliminată din Cupa României de CSM Bucureşti, care s-a impus cu scorul de 30-29, joi seara, în deplasare, în optimile de finală.

Surpriză în Cupă: HC Buzău - CSM București 29-30



Andrei Mihalcea a marcat golul care a făcut diferenţa, cu aproape două minute înainte de final.

Andrei Valeriu Drăgan a înscris 6 goluri pentru oaspeţi, Mihai Daniel Nica 5, Janja Vojvodic şi Răzvan Ştefan Chiratcu, 4 goluri fiecare. Portarul Valentin Petrila a reuşit 10 intervenţii.

De la buzoieni s-au remarcat Alexandru Mihai Tărîţă, Lukasz Gogola, cu câte 6 goluri, şi portarul Vasile-Cristian Tcaciuc, cu 11 intervenţii.

Dinamo - CSM Constanța 36-28, cu juniorul debutant Armin Tăut autor a două goluri

