ACS HC Buzău 2012, a doua clasată în Liga Naţională de handbal masculin, a fost eliminată din Cupa României de CSM Bucureşti, care s-a impus cu scorul de 30-29, joi seara, în deplasare, în optimile de finală.
Surpriză în Cupă: HC Buzău - CSM București 29-30
Andrei Mihalcea a marcat golul care a făcut diferenţa, cu aproape două minute înainte de final.
Andrei Valeriu Drăgan a înscris 6 goluri pentru oaspeţi, Mihai Daniel Nica 5, Janja Vojvodic şi Răzvan Ştefan Chiratcu, 4 goluri fiecare. Portarul Valentin Petrila a reuşit 10 intervenţii.
De la buzoieni s-au remarcat Alexandru Mihai Tărîţă, Lukasz Gogola, cu câte 6 goluri, şi portarul Vasile-Cristian Tcaciuc, cu 11 intervenţii.
Dinamo - CSM Constanța 36-28, cu juniorul debutant Armin Tăut autor a două goluri
CS Dinamo Bucureşti, deţinătoarea trofeului, a trecut de CSM Constanţa cu 36-28.
Branko Vujovic a marcat 10 goluri pentru campioana României, iar Andrii Akimenko a înscris 6 goluri, în timp ce Mihai Bogdan Dobra a fost cel mai bun marcator al constănţenilor, cu 6 goluri.
”HANDBAL. Ne calificăm în turul 3 al Cupei României (sferturi de finală), după un meci plăcut, în care nu am avut probleme
🔥DINAMO - CSM Constanța 36-28 (17-14)
De remarcat debutul în echipa de seniori a juniorului Armin Tăut (19 ani), marcator a două goluri. Ceilalți marcatori: Vujovic 10, Akimenko 6, Nistor 3, Buzle 3, Stanciuc 3, Dodica 3, Rosta 2, Dedu 1, Miguel Martins 1, Valdes 1, Langaro 1”, a postat la final CS Dinamo București.
Steaua și-a învins colega de divizie secundă, 42-22 cu Pitești
În alt meci, CSU din Suceava a pierdut acasă cu CSM Vaslui, scor 33-35.
Dragoş Hanţaru şi Andy Ştefan Armanu au marcat câte 9 goluri pentru vasluieni, iar Vlăduţ Rusu a totalizat 12 intervenţii. Ştefan Adrian Tîrzioru a fost cel mai bun realizator al gazdelor, cu 8 goluri.
”🤾♂️ HANDBAL
❤💙 Steaua București se califică în sferturile de finală ale Cupei României după ce a învins cu 42-22 pe CSU Pitești. O partidă dominată categoric de băieții noștri care s-au desprins din start și conduceau deja la pauză cu 18-8. Antrenorul Ionuț Georgescu a rulat tot lotul de jucători.
Au marcat pentru Steaua: Mitu 7 goluri, Șandru 7, Roșu 6, Burlacu 5, Irimia 4, Horneț 3, Mircioiu 3, Dobrincu 2, Nicula 2, Oancea 1, Dincă 1, Nosrati 1”, a postat și Steaua București, calificată la rândul ei în sferturi din postura de echipă din liga a doua.
Rezultatele înregistrate joi în Cupă
CS Minaur Baia Mare - CS Universitatea Cluj 32-23
CSA Steaua Bucureşti - CSU Piteşti 42-22
CSM Oradea - CSM Făgăraş 38-33
CS Dinamo Bucureşti - CSM Constanţa 36-28
CSU din Suceava - CSM Vaslui 33-35
CS Politehnica Iaşi - SCM Politehnica Timişoara 21-41
ACS HC Buzău 2012 - CSM Bucureşti 29-30
Vineri are loc ultimul meci din optimi, CSO Teutonii Ghimbav - AHC Potaissa Turda (Arena Ghimbav, 18:00).
Info: Agerpres, CS Dinamo București, Steaua București
Foto și video: CS Dinamo București