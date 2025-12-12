VIDEO Dinamo și Steaua au făcut instrucție în Cupa României și s-au calificat în sferturile de finală!

Dinamo și Steaua au făcut instrucție &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei și s-au calificat &icirc;n sferturile de finală! Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Joi s-au disputat mai multe meciuri din turul al doilea al competiției.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiSteauaArmin TautBranko Vujovic
Din articol

ACS HC Buzău 2012, a doua clasată în Liga Naţională de handbal masculin, a fost eliminată din Cupa României de CSM Bucureşti, care s-a impus cu scorul de 30-29, joi seara, în deplasare, în optimile de finală.

Surpriză în Cupă: HC Buzău - CSM București 29-30

Andrei Mihalcea a marcat golul care a făcut diferenţa, cu aproape două minute înainte de final.

Andrei Valeriu Drăgan a înscris 6 goluri pentru oaspeţi, Mihai Daniel Nica 5, Janja Vojvodic şi Răzvan Ştefan Chiratcu, 4 goluri fiecare. Portarul Valentin Petrila a reuşit 10 intervenţii. 

De la buzoieni s-au remarcat Alexandru Mihai Tărîţă, Lukasz Gogola, cu câte 6 goluri, şi portarul Vasile-Cristian Tcaciuc, cu 11 intervenţii.

Dinamo - CSM Constanța 36-28, cu juniorul debutant Armin Tăut autor a două goluri

CS Dinamo Bucureşti, deţinătoarea trofeului, a trecut de CSM Constanţa cu 36-28.

Branko Vujovic a marcat 10 goluri pentru campioana României, iar Andrii Akimenko a înscris 6 goluri, în timp ce Mihai Bogdan Dobra a fost cel mai bun marcator al constănţenilor, cu 6 goluri.

”HANDBAL. Ne calificăm în turul 3 al Cupei României (sferturi de finală), după un meci plăcut, în care nu am avut probleme

🔥DINAMO - CSM Constanța 36-28 (17-14)

De remarcat debutul în echipa de seniori a juniorului Armin Tăut (19 ani), marcator a două goluri. Ceilalți marcatori: Vujovic 10, Akimenko 6, Nistor 3, Buzle 3, Stanciuc 3, Dodica 3, Rosta 2, Dedu 1, Miguel Martins 1, Valdes 1, Langaro 1”, a postat la final CS Dinamo București.

Steaua și-a învins colega de divizie secundă, 42-22 cu Pitești

În alt meci, CSU din Suceava a pierdut acasă cu CSM Vaslui, scor 33-35.

Dragoş Hanţaru şi Andy Ştefan Armanu au marcat câte 9 goluri pentru vasluieni, iar Vlăduţ Rusu a totalizat 12 intervenţii. Ştefan Adrian Tîrzioru a fost cel mai bun realizator al gazdelor, cu 8 goluri.

”🤾‍♂️ HANDBAL

❤💙 Steaua București se califică în sferturile de finală ale Cupei României după ce a învins cu 42-22 pe CSU Pitești. O partidă dominată categoric de băieții noștri care s-au desprins din start și conduceau deja la pauză cu 18-8. Antrenorul Ionuț Georgescu a rulat tot lotul de jucători.

Au marcat pentru Steaua: Mitu 7 goluri, Șandru 7, Roșu 6, Burlacu 5, Irimia 4, Horneț 3, Mircioiu 3, Dobrincu 2, Nicula 2, Oancea 1, Dincă 1, Nosrati 1”, a postat și Steaua București, calificată la rândul ei în sferturi din postura de echipă din liga a doua.

Rezultatele înregistrate joi în Cupă

CS Minaur Baia Mare - CS Universitatea Cluj 32-23

CSA Steaua Bucureşti - CSU Piteşti 42-22

CSM Oradea - CSM Făgăraş 38-33

CS Dinamo Bucureşti - CSM Constanţa 36-28

CSU din Suceava - CSM Vaslui 33-35

CS Politehnica Iaşi - SCM Politehnica Timişoara 21-41

ACS HC Buzău 2012 - CSM Bucureşti 29-30

Vineri are loc ultimul meci din optimi, CSO Teutonii Ghimbav - AHC Potaissa Turda (Arena Ghimbav, 18:00).

Info: Agerpres, CS Dinamo București, Steaua București

Foto și video: CS Dinamo București

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
Protest &icirc;n Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit &icirc;n stradă să ceară demiteri la v&acirc;rful Justiției. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a Rom&acirc;niei &icirc;n anii 90: &rdquo;El a format acea echipă&rdquo;
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a României în anii '90: ”El a format acea echipă”
ULTIMELE STIRI
Legendarul Beppe Bergomi nu se ascunde: &bdquo;Cristi Chivu m-a surprins!&rdquo;
Legendarul Beppe Bergomi nu se ascunde: „Cristi Chivu m-a surprins!”
Specialiștii au dat verdictul: ce șanse are FCSB pentru o calificare &icirc;n primăvara europeană
Specialiștii au dat verdictul: ce șanse are FCSB pentru o calificare în primăvara europeană
Gigi Becali a vrut să-l dea afară, dar s-a răzg&acirc;ndit după FCSB - Feyenoord 4-3: &rdquo;Mai facem un contract&rdquo;
Gigi Becali a vrut să-l dea afară, dar s-a răzgândit după FCSB - Feyenoord 4-3: ”Mai facem un contract”
Mihai Toma exultă după primul gol la FCSB, &icirc;n &bdquo;nebunia&rdquo; cu Feyenoord: &bdquo;Au dat două goluri din nimic, dar am crezut&rdquo;
Mihai Toma exultă după primul gol la FCSB, în „nebunia” cu Feyenoord: „Au dat două goluri din nimic, dar am crezut”
Fostul atacant al FCSB-ului a dat cărțile pe față după meciul din Europa: &bdquo;Au apărut probleme&rdquo;
Fostul atacant al FCSB-ului a dat cărțile pe față după meciul din Europa: „Au apărut probleme”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: &bdquo;Nu au avut nimic&rdquo;

Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: &rdquo;Nu mai cred &icirc;n el!&rdquo; / &rdquo;Nu se poate să fii at&acirc;t de slab!&rdquo;

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB &ndash; Feyenoord: &rdquo;&Icirc;i spun să răm&acirc;nă!&rdquo;

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștrii

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștrii

9.000.000&euro; pentru Dinamo: &rdquo;&Icirc;ncep să dea roade&rdquo;

9.000.000€ pentru Dinamo: ”Încep să dea roade”

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles&rdquo;

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”



Recomandarile redactiei
Specialiștii au dat verdictul: ce șanse are FCSB pentru o calificare &icirc;n primăvara europeană
Specialiștii au dat verdictul: ce șanse are FCSB pentru o calificare în primăvara europeană
Legendarul Beppe Bergomi nu se ascunde: &bdquo;Cristi Chivu m-a surprins!&rdquo;
Legendarul Beppe Bergomi nu se ascunde: „Cristi Chivu m-a surprins!”
Gigi Becali a vrut să-l dea afară, dar s-a răzg&acirc;ndit după FCSB - Feyenoord 4-3: &rdquo;Mai facem un contract&rdquo;
Gigi Becali a vrut să-l dea afară, dar s-a răzgândit după FCSB - Feyenoord 4-3: ”Mai facem un contract”
Fostul atacant al FCSB-ului a dat cărțile pe față după meciul din Europa: &bdquo;Au apărut probleme&rdquo;
Fostul atacant al FCSB-ului a dat cărțile pe față după meciul din Europa: „Au apărut probleme”
Mihai Toma exultă după primul gol la FCSB, &icirc;n &bdquo;nebunia&rdquo; cu Feyenoord: &bdquo;Au dat două goluri din nimic, dar am crezut&rdquo;
Mihai Toma exultă după primul gol la FCSB, în „nebunia” cu Feyenoord: „Au dat două goluri din nimic, dar am crezut”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
CITESTE SI
Protest &icirc;n Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit &icirc;n stradă să ceară demiteri la v&acirc;rful Justiției. VIDEO

stirileprotv Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O femeie venită din Asia a fost diagnosticată cu lepră, &icirc;n Cluj-Napoca. Colegele ei de la un salon de masaj sunt evaluate

stirileprotv O femeie venită din Asia a fost diagnosticată cu lepră, în Cluj-Napoca. Colegele ei de la un salon de masaj sunt evaluate

Istoric: &bdquo;Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este re&icirc;mpărțirea Europei &icirc;n sfere de influență

stirileprotv Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență"

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!