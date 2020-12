Lovitura GREA pentru Dinamo! Primii "caini" care vor parasi echipa! Fotbalistii si-ar fi facut bagajele si ar urma sa plece joi

Cosmin Contra a anuntat ca joi la ora 11:00 va fi ultimul antrenament al echipei.

Antrenorul lui Dinamo alaturi de jucatori sunt neplatiti de luni buni, iar Contra a anuntat ca va pleca in Spania la familia lui. El si-a instiintat clubul prin avocati ca pana la ora 17:00 conducerea acestia au termen sa-i vireze banii restanti. Potrivit acestuia, in cazul in care nu va fi platit, contractul lui cu clubul va deveni nul.

Conform celor de la Gazeta Sporturilor, alaturi de Cosmin Contra vor pleca si spaniolii Isma Lopez si Borja Valle. Ei si-ar fi facut deja testele COVID pentru a avea dovada ca nu sunt infectati si pot calatori. Conform aceleiasi surse, internationalul venezuelean, Alexander Gonzalez nu va face nici el deplasarea la Pitesti, pentru partida din campionat cu FC Arges, asteptand sa primeasca acordul pentru a rupe contractul cu Dinamo.

La partida de vineri cu FC Arges, pe banca va fi secundul lui Contra, "Jerry" Gane. Dinamo a luat gol de fiecare data in ultimele 17 deplasari pe care le-a avut.