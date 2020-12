Continua razboiul dintre Prunea si Rednic! Fostul portar contesta numirea 'Puriului' la Viitorul : "Nu inteleg mutarea asta!"

Mircea Rednic a fost numit antrenorul Viitorului in locul spaniolului Ruben de la Barrera.

Aceasta mutare a surprins foarte multa lume din fotbalul romanesc, in primul rand din cauza conflictului pe care Rednic l-a avut cu Hagi pe vremea cand antrena Dinamo.

Un alt om care s-a certat foarte aprins cu Mircea Rednic, Florin Prunea, a comentat aceasta situatie. Fostul presedinte al lui Dinamo si al lui Poli Iasi, unde a lucrat cu Rednic, a apreciat ca pe acesta nu il recomanda nimic pentru a ocupa aceasta functie, din cauza rezultatelor foarte slabe pe care le-a inregistrat la cele doua echipe.

"Nu inteleg numirea asta a lui Mircea Rednic la Viitorul, sincer. In ultimii doi ani, Mircea Rednic, locul 10-12 cu Dinamo, loc de baraj cu Poli Iasi. Chiar n-am inteles numirea asta si n-o inteleg. Ei stiu cel mai bine de ce l-au ale", a spus Prunea, potrivit digisport.ro.

Mircea Rednic, care a castigat de doua ori titlul de campion in Romania, cu Rapid in 2003 si cu Dinamo in 2007, nu a avut rezultate foarte bune in ultima perioada.

In sezonul 2018-2019 a terminat doar pe pozitia a noua a clasamentului cu Dinamo, iar sezonul trecut s-a situat pe loc de baraj cu Poli Iasi, clubul fiind salvat de decizia FRF de a mari numarul echipelor din Liga 1.

Intre cei doi exista un conflict mai vechi, de pe vremea cand Rednic a fost demis de Dinamo chiar inainte ca Prunea sa fie numit presedinte in Stefan cel Mare.

Prunea l-a acuzat pe Rednic ca a incasat comisioane din transferurile unor fotbalisti straini adusi in sezonul 2018-2019. Pentru aceste afirmatii, antrenorul de 58 de ani chiar l-a dat in judecata pe fostul portar al nationalei, insa cel din urma a avut castig de cauza in cele din urma. Decizia poate fi insa atacata de noul antrenor al Viitorului.