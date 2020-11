EXCLUSIV | "Acest dosar pute! Este o sentinta mizerabila!" Dezvaluiri BOMBA legate de condamnarea lui Mititelu! Cum este implicat Mihai Rotaru in acest dosar

Adrian Mititelu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare pentru cazul transferului lui Mihai Costea la FCSB.

Jurnalistul Mihai Belu explicat in cadrul emisunii Ora Exacta in Sport, de ce a fost de fapt Adrian Mititelu arestat. El a explicat ca in spatele acestei condamnari se afla Mihai Rotaru.

"Eu sunt mai putin priceput la fotbal pentru ca toata viata am facut presa in sfera justitiei si a afacerilor interne. Asadar, Adrian Mititelu a fost codamnat de o judectoare, care a iesit la pensie si de un jucator al carui frate a facut puscarie pentru trafic de influenta. In acelasi timp Adrian Mititelu si condamnarea lui, vin dupa ce este dovedit cu documente, ca Rotaru a platit banii catre procuror si este dovedit cu documente ca judecatorul Bunda de la Curtea Suprema de Justitie incasa bani de la acelasi Rotaru. Despre procesul acesta in care Adrian Mititelu a fost condamnat, trebuie sa subliniez faptul ca este un proces care nu a avut loc. Este un proces care in faza de fond, atunci cand ar fi trebuit sa stabilizate probe, sa fie audiati martori, el s-a oprit. Deoarece Mititelu era acuzatde sustragere de sub un sechestru, despre care exista doua hotarari judecatoresti care spun ca a fost instituit ilegal, deci practic sechestrul nu exista, automat nici nu poate exista fapta.

Mai mult decat atat, Curtea de Apel nu putea da o condamnare, fara sa existe un procs de fond, trebuia sa trimita inapoi la tribunal. Tribunalul explicase ca fara sechestru nu poate exista fapta. Pentru a putea fi codamnat in mod normal in Romania, trebuie sa ai parte de un proces in care sa fie probe sa fie martori ca sa iti dovedesti nevinavatia. Graaba cu care a fost condamnaat Mititelu arata disperarea unor oameni, ale caror orgolii sunt atat de mari, incat isi imagineaza ca ar putea sa suceasa suporterii Universitatii Craiova sa accepte echipa pe care ei au implantat-o in oras, acum cativa ani.

Acest dosar pute! Acesta sentinta, este o sentinta mizerabila. Este o sentinta asa cum nu sunt foarte multe in justitia din Romania si atunci e evident sa te intreb daca nu cumva este o interventie abrupta in justitie asupra judecatorilor. Vedem ca judecatoarea care a dictat aceasta sentinta iese la pensie, iar in urmatoarele 10 zile trebuie sa scrie motivarea la un dosar, in urma caruia cineva a ajuns 3 ani la puscarie. Trebuie sa facem abstractie acum de faptul ca este Adrian Mititelu, poate ca perceptia lui publica de acum 15 ani era alta.", a spus Mihai Belu pentru PRO X.

