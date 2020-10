"Rotaru controleaza arbitrajul romanesc!" Acuzatii ULUITOARE ale lui Mititelu la adresa lui Mihai Rotaru: "Daca promovam, e MORT!"

Adrian Mititelu a facut acuzatii dure la adresa patronului Universitatii Craiova.

Acesta il acuza pe Mihai Rotaru ca are legaturi cu arbitrii din Romania, amintind si de o faza din meciul FC U Craiova - Petrolul, cand ploiestii au beneficiat gratuit de o lovitura de la 11 metri.

"Il banuiesc pe Rotaru, nu am dovezi 100%, dar flerul meu nativ imi spune ca in cel putin 3 meciuri a dat bani ca sa ne incurce echipele adverse. Am date, flerul meu imi spune ca a dat bani. Si ma lucreaza cu arbitrii, Rotaru controleaza arbitrajul romanesc. Ce mi s-a intamplat la Ploiesti e mana lui.

Ma lucreaza pentru ca noi, daca promovam, el e mort. Fotbalistic e terminat. Mi-e teama sa nu umble si la echipa, am paranoia asta pentru ca FC U Craiova - CS U Craiova in Liga 1 ar fi razboi civil!

Eu de-aia am rupt-o cu Marcel Puscas, l-am banuit ca are legaturi cu Rotaru. Am avut niste informatii, infirmate de Marcel. Nu spun ca e asa, dar am primit informatii ca ar avea discutii cu Rotaru. Mi-a fost teama sa risc. Bine, nu ne-am inteles nici asupra lotului de jucatori si am zis ca mai bine nu ii mai prelungim contractul. Ei stiu ca daca noi promovam, ei sunt terminati.

Rotaru 100% controreaza arbitrajul, acum lucrez la dovezi in sensul asta si sunt intr-o faza avansata. Desemnarea arbitrului de la Ploiesti are legatura cu asta. Tot meciul ne-a tocat, iar la penalty si-a recunoscut tot planul. Jucatorii mi-au spus ca atunci cand Petrolul a ratat penalty, arbitrul a fost extrem de suparat. Vedeti de unde este arbitrul respectiv si cum a putut fi delegat acolo", a declarat Mititelu, potrivit GSP.