Mihai Rotaru trage un semnal de alarma inainte de startul sezonului! "Nu avem voie sa se repete rusinea"

CSU Craiova vrea sa aiba un sezon mult mai bun fata de cel precedent.

Eliminati in sezonul trecut prematur din cupele europene, oltenii nu vor sa mai repete rusinea si in acest sezon si spera sa aiba un parcurs cat mai lung. Patronul formatiei, Mihai Rotaru, le cere fotbalistiilor mai multa asumare si concentrare, asta pentru a putea sa-si indeplineasca obiectivul, acela de a evolua in grupele Conference League.

"Nu avem voie sa se repete rusinea! Am gresit-o foarte grav, trebuie sa fim atenti de data asta. Grupele Conference League reprezinta obiectivul nostru si speram sa-l indeplinim. Lucram la doua achizitii in acest moment, spera sa le definitivam. E vorba de un fundas central si de un jucator care poate evolua in linia de fund.



S-ar putea sa plece un jucator, dar nu unul de nationala Romaniei. Staff-ul stie ce are de facut, maine plecam spre Austria, iar pe 10 iulie e Supercupa cu CFR Cluj, primul meci. Cred ca vom avea succes cu Ouzounidis, deocamdata n-a putut sa-si puna amprenta jucand din trei in trei zile. Era imposibil sa faca asta", a spus Mihai Rotaru, pentru Digisport.