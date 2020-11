"Am fost executat! E o executie ordinara!" Prima reactie a lui Adrian Mititelu dupa condamnarea DEFINITIVA la inchisoare: "Merg sa fac puscarie nevinovat!"

Adrian Mititelu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare in dosarul transferului lui Mihai Costea la FCSB.

Patronul celor de la FC U Craiova a comentat sentinta definitiva a Curtii de Apel Craiova. Acesta a declarat ca este nevinovat, magistratii razbunandu-se pe el pentru reclamatiile pe care le-a facut impotriva acestora si pentru incercarile lui de a-si promova echipa in Liga 1.

"Am ajuns sa fac puscarie pentru jucatorii furati de altii... E o decizie care n-are nicio legatura cu aplicarea actului de justitie. E o condamnare facuta de mafia din justitie pentru ceea ce am facut in acesti ani din dorinta de a mi se face dreptate. Am facut fel si fel de plangeri si reclamatii impotriva unor magistrati care mi-au incalcat drepturile si acum am fost executat. E o executie ordinara. N-are nicio legatura. Este vorba de jucatorul Mihai Costea, care a fost luat, a fost dezafiliat si a ajuns la Steaua in baza excluderii echipei Univeristatea Craiova, si nu in baza acelui transfer.

Toti cei 39 de jucatori au fost luati prin actul de excludere. Niciunul n-a plecat printr-un transfer. Mai mult, Dragomir si ceilalti inculpati au fost achitati pe motiv ca acel proces verbal nu este valabil. In schimb, eu sunt condamnat. Curtea de Apel Bucuresti ii achita pe Sandu si pe Dragomir, iar eu sunt condamnat pentru un jucator care a ajuns la Steaua din postura de liber de contract. Toti banii care au venit au mers la salariile jucatorilor Universitatii Craiova, nu s-a furat niciun ban. Sandu si Dragomir au fost achitati, chiar si Mihai Stoica.

O sa atac decizia, o sa imi caut drepturile mai departe. Foarte multi se plang de abuzuri, dar va rgo sa ma credeti ca e o mare nedreptate. Nu am facut nimic ilegal, este un abuz si totul are de-a face cu lupta mea de a aduce echipa in prima liga. Merg sa fac puscarie nevinovat. Timpul va demonstra asta. Sunt total nevinovat", a declarat Adrian Mititelu la Digi Sport.