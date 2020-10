Mititelu este atacat din toate partile! Nicolo Napoli il face praf pe finantator: "Nu stie fotbal si vrea sa se bage peste tot!" 

Nicolo Napoli a iesit la atac dupa declaratiile lui Adrian Mititelu.

Fostul tehnician al lui FC U Craiova 1948 i-a surprins pe toti cand si-a anuntat demisia. Echipa lui abia ce castigase contra Rapidului cu un scor categoric de 5-0, fiind pe primul loc cu maximum puncte.

Nicolo Napoli a dezvaluit faptul ca Mititelu se implica prea mult in viata echipei, iar antrenorul simtea ca nu e lasat sa-si faca treaba. Conform italianului, Mititelu avea un om de incredere chiar in staff-ul echipei.

"Sa le luam pe rand. Pentru mine vorbesc rezultatele. Am facut mereu rezultate bune la Craiova. M-a dat afara odata cand eram in Europa. Acum, aveam cinci victorii, eram pe primul loc... Dar n-am mai rezistat! M-am dus peste el in birou si i-am zis ca plec dupa meciul de Cupa si dupa cel cu Rapid, ca sa aiba antrenor."

"De ce eram suparat? Asa se intampla cand patronul nu stie fotbal si vrea sa se bage peste tot. La noi era o problema cu preparatorul fizic. Aveam 11 jucatori cu rupturi musculare sau probleme musculare. Am jucat 20 de ani fotbal la un nivel bun si ma pricep macar putin la acest aspect. Erau prea puternice antrenamentele pe partea fizica. I-am zis asta despre Dan Vasilica si el mi-a zis ca e omul lui de incredere. A spus sa stau linistit si sa imi vad de treaba. Dar eu nu pot antrena pe ideile altora", a declarat Nicolo Napoli pentru ProSport.

Chiar daca Nicolo Napoli a plecat de la FC U Craiova 1948, echipa a reusit sa adune in continuare doua victorii importante, in Cupa Romaniei contra Filiasului si in campionat cu Petrolul Ploiesti.