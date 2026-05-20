FC Bacău continuă restructurarea lotului după un sezon în care a ratat obiectivul play-off-ului din Liga 2.
Clubul finanțat de frații Dragoș și Adrian Pavăl a anunțat despărțirea de trei jucători, printre care și fundașul croat Marko Juric.
Alături de Andreas Niță și Vlăduț Cimbru, Juric părăsește formația moldoveană după un sezon în care a fost o piesă importantă în defensivă.
Marko Juric, OUT! Croatul ar fi în negocieri cu Gloria Bistrița
Fundașul central în vârstă de 1,87 metri a bifat 12 meciuri în Liga 2 pentru FC Bacău, adunând aproape 1.000 de minute pe teren.