Fundașul central în vârstă de 1,87 metri a bifat 12 meciuri în Liga 2 pentru FC Bacău, adunând aproape 1.000 de minute pe teren.

Alături de Andreas Niță și Vlăduț Cimbru , Juric părăsește formația moldoveană după un sezon în care a fost o piesă importantă în defensivă.

Clubul finanțat de frații Dragoș și Adrian Pavăl a anunțat despărțirea de trei jucători, printre care și fundașul croat Marko Juric .

FC Bacău continuă restructurarea lotului după un sezon în care a ratat obiectivul play-off-ului din Liga 2.

Ajuns în România în octombrie 2025, sub comanda lui Constantin Enache, croatul a avut și aport ofensiv, reușind două goluri care au adus două victorii importante pentru echipa sa.

Potrivit informațiilor Sport.ro, Marko Juric ar fi aproape de o mutare la CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud. Formația ardeleană a încheiat sezonul pe locul #5 în grupa A a play-out-ului din Liga 2 și caută întăriri pentru noul sezon.

Jucătorul croat, format în fotbalul din Croația, Bosnia, Albania și Cehia, ar putea continua astfel în România, după un sezon solid la Bacău.