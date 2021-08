Chirica de la Iași a luat din apucăturile lui Gigi Becali! Primarul ceartă jucătorii și vrea schimbarea antrenorului

Primarul Iașului îi face praf pe jucători și pe antrenorul Costel Enache, deși recunoaște că încă nu s-au dat bani pentru achitarea cheltuielilor echipei din Liga 2.

Retrogradată din Liga 1, la finalul sezonului trecut, după un an tumultuos la nivel administrativ și cu restanțe financiare către jucători, Poli Iași a pierdut primele două meciuri din debutul Ligii 2, 0-2 în deplasare cu Petrolul și 0-1 acasă cu Concordia Chiajna. Mihai Chirica, primarul Iașului, s-a declarat extrem de dezamăgit de prestația echipei în cele două partide și cere schimbări în lot și pe banca tehnică, dacă nu vor apărea rapid victoriile. Echipa ocupă locul 17 în Liga 2, din 20 de echipe.

"URMĂTORUL EȘEC TREBUIE SĂ DUCĂ LA ELIMINAREA UNOR JUCĂTORI DIN ECHIPĂ"

"Politehnica a plecat cu două picioare stângi în primele două meciuri. Am văzut meciul de acasă, repriza a doua. Acum, nu sunt eu un mare cunoscător în fotbal, dar am plecat foarte dezamăgit. Am zis că tac, dacă nu mă pricep, dar cred eu că ar trebui să atragem atenția. Nu putem să facem aceleași greșeli care s-au făcut în campionatul trecut, să luăm 14 înfrângeri consecutive ca să ne dăm seama că nu suntem pe drumul cel bun.

Din punctul meu de vedere, un următor eșec trebuie să ducă la eliminarea unor jucători din echipă și la o altă strategie asupra conducerii acestui club. Mai ales din punct de vedere tehnic. Când spun tehnic, mă refer la tot ce am văzut pe teren. Sunt unii jucători care nu au ce căuta nici măcar în Liga a 2-a, din punctul meu de vedere. Slabi, neașezați în teren, fără capacitatea de a vedea un joc cât se poate de clar. Prin urmare, înfrângerile consecutive cu Petrolul și cu Chiajna sunt meritate.

Nu ne putem permite să ne împiedicăm de fiecare dată, sub condiția că ne-am propus să nu trecem în Liga 1. Nu, ne-am propus să trecem în Liga 1 și tragem pentru asta, indiferent care sunt condițiile pe care le presupune intrarea în Liga 1. Dacă nu pleci cu imaginea unui viitor învingător, nu ai nicio șansă să rămâi nici măcar în Liga a 2-a. Concluzia finală este negativă. Conducerea clubului trebuie să vadă ce este de făcut pentru ca echipa să se întoarcă victorioasă din orice deplasare și să aducă punctele de acasă, toate.

Deocamdată sunt la -6 din punctul meu de vedere, pentru că nici meciul cu Petrolul nu putea fi tratat ca o înfrângere prognozată. Legat de partea financiară, nu știu exact câți bani au intrat, dar noi obligațiile față de Liga 1 le avem de acoperit în momentul de față, încă nu am livrat bani pentru Liga a 2-a, nici nu e cazul deocamdată. Să sperăm că noi o să ne respectăm obligațiile pe care ni le-am asumat, dar să vedem că și echipa face același lucru", a declarat primarul Mihai Chirica pentru Liga2.ro.

CHIRICA ESTE, LA RÂNDUL SĂU, CONTESTAT DE GALERIA IEȘEANĂ

La meciul cu Chiajna, în tribunele arenei "Emil Alexandrescu", la revenirea spectatorilor, după o pauză de aproape un an și jumătate cauzată de pandemia de coronavirus, au asistat aproximativ 1.500 de spectatori, dintre care aproape 800 au primit tichete gratuite, iar restul locurilor au fost ocupate de posesorii de abonamente și de juniorii din cadrul Academiei Politehnicii.

În primele minute ale partidei, fanii de la Peluza Nord au afișat un banner cu mesajul "Din 2000 același film trist rulează / Poli suferă iar politicul dictează", apoi au scandat împotriva implicării edilului și a oamenilor din primărie în administarea clubului. Pe un cont al fanilor s-a scris "Hopa, s-a trezit din nou Chirică să vorbească despre echipa de fotbal. Exact ca în sezonul trecut, când a girat aducerea lui Napoli. Eu când v-am zis că are apucături de patron...".

Ultrașii au speculat și faptul că Chirica a fost trimis în judecată, în aprilie 2021, pentru abuz în serviciu, legat de modul în care firma proprietarului unui ziar local a construit un bloc pe un teren al municipalității. De asemenea, el ar mai avea un dosar la DNA, procurorii verificând tranzacția imobiliară a fiului său de 11 luni, devenit proprietarul unui imobil de 250.000 de euro.

CE JUCĂTORI A FOLOSIT POLI IAȘI ÎN ACEST ÎNCEPUT DE SEZON:

Petrolul Ploiești - Poli Iași 2-0

Laurențiu Popescu - Răzvan Onea, Ștefan Cană, Florin Plămadă (cpt.), Alexandru Stan - Cristian Pușcaș - Tiberiu Serediuc, Francisc Cristea, Marian Stoenac, Petru Corobuță - Sekou Camara

Rezerve: Teodor Axinte - Okan Chatziterzoglu, Ovidiu Mihalache, Jean Deretti, Ioan Pop, Ionuț Pelivan, Alexandru Purcariu, Alexandru Zaharia, Andrei Istrate

Antrenor: Costel Enache

Poli Iași - Concordia Chiajna 0-1

Laurențiu Popescu - Răzvan Onea (Marian Stoenac 68), Ștefan Cană, Florin Plămadă (cpt.), Alexandru Stan - Cristian Pușcaș, Okan Chatziterzoglu (Andrei Istrate 57) - Tiberiu Serediuc, Francisc Cristea, Ionuț Pelivan (Ioan Pop 46) - Sekou Camara

Rezerve neutilizate: Teodor Axinte - Ovidiu Mihalache, Iulian Iurașcu, Alexandru Aftanache, Petru Corobuță, Alexandru Zaharia

Antrenor: Costel Enache