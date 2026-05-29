FOTO Farul Constanța, ziua și trofeul! Matei Berchez, un nume de ținut minte

Farul Constanța, ziua și trofeul! Matei Berchez, un nume de ținut minte Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Clubul are emoții cu retrogradarea din Superligă, dar bifează succes după succes la juniori.

TAGS:
Farul ConstantaFC BacauMatei BerchezStere BanotiSupercupa de Tineret
Din articol

Farul Constanța a întâlnit-o astăzi pe FC Bacău în duelul pentru Supercupa de Tineret. Meciul a avut loc la Ovidiu, pe terenul campioanei din acest sezon în Liga de Tineret, Farul Constanța.

Supercupa de Tineret, adjudecată de Farul

”Prima repriză a partidei părea că se îndreaptă către un rezultat de egalitate, dar, spre final, Farul a reușit să puncteze de două ori, autorul golurilor fiind Matei Berchez.

Băcăuanii au fost mai insistenți în cea de-a doua parte a jocului, reușind să și marcheze prin Denis Tînjală, același jucător care a adus Cupa de Tineret în vitrina clubului cu golul său din finala cupei cu Petrolul.

Chiar dacă formația din Bacău a forțat până în final egalarea, acesta a rămas singurul gol din dreptul lor, iar Farul își trece în palmares al doilea trofeu al sezonului la categoria U18, după triumful din campionat.

Cel mai bun jucător al meciului a fost desemnat Matei Berchez, jucător al Farului Constanța, autor al unei duble în partida de astăzi”, a notat FRF pe site-ul oficial.

Ieri, Farul câștigase și Supercupa Elitelor U17, 2-2 și 4-3 la loviturile de departajare cu Rapid.

Farul Constanța - FC Bacău 2-1, cu Matei Berchez MVP după ”dubla” decisivă

Au marcat: Matei Berchez (40, 45) / Denis Tînjală (53)

Farul Constanța: 1. Valentin FRĂȚILĂ – 2. Costyn GHEORGHE (22. David NIȚU 76), 5. Ricardo CĂLDĂRARU-cpt., 6. Darius DRAGOMIR, 3. Dragoș RÎPEANU – 8. Luca BANU (18. Andrei OANCEA 46), 4. Ianis PODOLEANU, 11. Dan NECHIFOR – 7. Alexandru GONCEAR (19. Eric SOMANDRU 62), 9. David PĂTRU (21. Victor POPEȘTEANU 84), 10. Matei BERCHEZ

Antrenor: Stere BANOTI

Rezerve: 12. David BARBU – 13. Kevin TÎNJALĂ, 15. Toma BITULEANU, 17. Sorin CÎRA

FC Bacău: 31. Bogdan STAN – 2. Mario BORDEA, 5. Luca AGAPI (3. Valentin DOANĂ 84), 4. David BANU, 13. Alexandru DRUGĂ – 6. Andrei URECHE-cpt. – 7. Cosmin POPESCU (20. George CÎRSTEAN 46), 19. Tudor AXINTE (9. Radu PĂUN 84), 10. Codrin OASENEGRE (15. Diego BURLACU 46), 11. Denis TÎNJALĂ – 17. Daniele LUNCAȘU

Antrenor: Marius GIREADA

Rezerve: 1. Rareș IVANOV – 8. Daniel FLOREA, 16. Rareș MOROȘANU, 18. Dragoș COJOCARU, 21. Tudor DOMINTEANU

Info și foto: FRF

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov
Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din România spaimă pentru FCSB, impecabil în șocul din finala Sporting Lisabona - Torreense 1-2! ”De nota 10”
Fotbalistul din România spaimă pentru FCSB, impecabil în șocul din finala Sporting Lisabona - Torreense 1-2! ”De nota 10”
ULTIMELE STIRI
Cîrstea - Sierra 6-0, 5-0, în turul trei la Roland Garros 2026. Românca, la un game distanță de meciul perfect
Cîrstea - Sierra 6-0, 5-0, în turul trei la Roland Garros 2026. Românca, la un game distanță de meciul perfect
„Gladiatorul” Benny Adegbuyi revine în ring după un an! Luptă într-un teatru antic cu un adversar cu 15 ani mai tânăr
„Gladiatorul” Benny Adegbuyi revine în ring după un an! Luptă într-un teatru antic cu un adversar cu 15 ani mai tânăr
Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB
Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB
Gică Hagi, show total la antrenamente: „Venea, se îmbrăca și dădea câte un gol de ne era rușine”
Gică Hagi, show total la antrenamente: „Venea, se îmbrăca și dădea câte un gol de ne era rușine”
Fotbalistul a plecat de la FCSB și a rupt tăcerea: ”Știți cum e acolo!”
Fotbalistul a plecat de la FCSB și a rupt tăcerea: ”Știți cum e acolo!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"

Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"

A semnat azi cu FCSB: "Contract pe doi ani"

A semnat azi cu FCSB: "Contract pe doi ani"

Steaua - Rapid 0-0! Remiză albă în reeditarea sfertului UEFAntastic

Steaua - Rapid 0-0! Remiză albă în reeditarea sfertului UEFAntastic

Sorana Cîrstea s-a retras de la Roland Garros! Despre ce este vorba

Sorana Cîrstea s-a retras de la Roland Garros! Despre ce este vorba

Îi recunoști pe toți? Cum arată azi UEFAntasticii, la 20 de ani după sfertul Steaua - Rapid

Îi recunoști pe toți? Cum arată azi UEFAntasticii, la 20 de ani după sfertul Steaua - Rapid

Cosmin Olăroiu, din nou antrenorul lui FCSB după aproape 20 de ani

Cosmin Olăroiu, din nou antrenorul lui FCSB după aproape 20 de ani



Recomandarile redactiei
Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB
Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB
Fotbalistul a plecat de la FCSB și a rupt tăcerea: ”Știți cum e acolo!”
Fotbalistul a plecat de la FCSB și a rupt tăcerea: ”Știți cum e acolo!”
Cîrstea - Sierra 6-0, 5-0, în turul trei la Roland Garros 2026. Românca, la un game distanță de meciul perfect
Cîrstea - Sierra 6-0, 5-0, în turul trei la Roland Garros 2026. Românca, la un game distanță de meciul perfect
Gică Hagi, show total la antrenamente: „Venea, se îmbrăca și dădea câte un gol de ne era rușine”
Gică Hagi, show total la antrenamente: „Venea, se îmbrăca și dădea câte un gol de ne era rușine”
De ce are nevoie cel mai mult Radu Drăgușin: ”Sunt jucători dependenți de lucrurile astea”
De ce are nevoie cel mai mult Radu Drăgușin: ”Sunt jucători dependenți de lucrurile astea”
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Rezultatele din barajul de promovare în Liga 2: Jimmy King, baby! CS Dinamo SHOW, Székelyudvarhelyi FC decimată, Olimpia Satu Mare - Poli Timișoara a fost derby-ul zilei
Rezultatele din barajul de promovare în Liga 2: Jimmy King, baby! CS Dinamo SHOW, Székelyudvarhelyi FC decimată, Olimpia Satu Mare - Poli Timișoara a fost derby-ul zilei
SOLD OUT la baraj! Ce meci se joacă cu casa închisă. S-a montat și o tribună mobilă
SOLD OUT la baraj! Ce meci se joacă cu casa închisă. S-a montat și o tribună mobilă
Lokomotiva Zagreb - Farul Constanța 6-1, DEZASTRU TOTAL pentru trupa lui Gică Hagi în UEFA Youth League!
Lokomotiva Zagreb - Farul Constanța 6-1, DEZASTRU TOTAL pentru trupa lui Gică Hagi în UEFA Youth League!
Farul Constanța - Lokomotiva Zagreb, meci pentru calificarea în primăvara UEFA Youth League, s-a încheiat! DEZASTRU pentru Hagi
Farul Constanța - Lokomotiva Zagreb, meci pentru calificarea în primăvara UEFA Youth League, s-a încheiat! DEZASTRU pentru Hagi
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!