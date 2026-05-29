Farul Constanța a întâlnit-o astăzi pe FC Bacău în duelul pentru Supercupa de Tineret. Meciul a avut loc la Ovidiu, pe terenul campioanei din acest sezon în Liga de Tineret, Farul Constanța.

Supercupa de Tineret, adjudecată de Farul

”Prima repriză a partidei părea că se îndreaptă către un rezultat de egalitate, dar, spre final, Farul a reușit să puncteze de două ori, autorul golurilor fiind Matei Berchez.

Băcăuanii au fost mai insistenți în cea de-a doua parte a jocului, reușind să și marcheze prin Denis Tînjală, același jucător care a adus Cupa de Tineret în vitrina clubului cu golul său din finala cupei cu Petrolul.

Chiar dacă formația din Bacău a forțat până în final egalarea, acesta a rămas singurul gol din dreptul lor, iar Farul își trece în palmares al doilea trofeu al sezonului la categoria U18, după triumful din campionat.

Cel mai bun jucător al meciului a fost desemnat Matei Berchez, jucător al Farului Constanța, autor al unei duble în partida de astăzi”, a notat FRF pe site-ul oficial.

Ieri, Farul câștigase și Supercupa Elitelor U17, 2-2 și 4-3 la loviturile de departajare cu Rapid.

Farul Constanța - FC Bacău 2-1, cu Matei Berchez MVP după ”dubla” decisivă