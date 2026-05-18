Tânărul mijlocaș ofensiv, în vârstă de 22 de ani, a ajuns la FC Bacău în iulie 2025, transfer anunțat în exclusivitate de Sport.ro, după despărțirea de FC Voluntari, unde a fost afectat de o accidentare gravă la ligamentele încrucișate. Revenit pe teren, nu a reușit să se impună, bifând doar 15 meciuri și 348 de minute fără gol.

Andreas Niță și Vlăduț Cimbru, OUT de la FC Bacău

Clubul a anunțat despărțirea de jucător printr-un mesaj oficial, în care i-a mulțumit pentru contribuția din sezonul recent și i-a urat succes mai departe.

„Îi mulțumim pentru sezonul petrecut alături de echipa noastră… îi dorim mult succes în continuare”, a transmis FC Bacău pe Instagram.

Pe lângă Andreas Niță, formația moldoveană s-a despărțit și de fundașul Vlăduț Cimbru, jucător cu 24 de apariții în sezonul trecut.

FC Bacău a încheiat sezonul din Liga 2 pe primul loc în grupa B, cu 42 de puncte, la mică distanță de Concordia Chiajna și CSM Reșița, însă a ratat obiectivul de play-off.

Chiar dacă este o echipă tânără la nivel de eșalon secund, clubul rămâne unul dintre cele mai puternic susținute financiar din România, fiind finanțat de frații Dragoș și Adrian Pavăl, a căror avere cumulată este estimată la aproximativ 3,7 miliarde de dolari.