FC Bacău a câștigat Cupa de Tineret! Ce a făcut diferența pe stadionul din Târgoviște

FC Bacău a cucerit Cupa de Tineret, după o finală câștigată cu 1-0 împotriva celor de la Petrolul Ploiești, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, arenă vizitată de Sport.ro în luna ianuarie. Într-o zi cu soare, pe o arenă care parcă cere meciuri mari etapă de etapă, două echipe de copii au arătat, pe alocuri, un fotbal matur, curajos și surprinzător de bine organizat. Unicul gol al partidei a venit în minutul 36 și a fost o adevărată bijuterie. Gabriel Păun l-a găsit excelent pe Denis Tînjală la marginea careului, iar mijlocașul băcăuan a trimis un șut cu efect, la colțul lung, fără speranțe pentru portarul ploieștenilor, Ștefan Rădulescu.

Golul a schimbat complet ritmul jocului pentru câteva minute. Cele două echipe au început să joace mult mai direct, pe contre, iar duelurile au devenit mai tari. Finalul primei reprize a adus însă din nou prudență, cu ambele formații mai preocupate să nu greșească decât să riște ofensiv. Juniorii de la FC Bacău au adus experiența Ligii 2 în finală Marele avantaj al moldovenilor s-a văzut în lot. FC Bacău a avut pe teren trei jucători care sunt deja titulari la echipa mare, toți campioni în Liga 3 cu gruparea băcăuană și promovați ulterior în Liga 2. Este vorba despre Mario Bordea (17 ani / 25 meciuri în acest sezon de Liga 2), Daniele Luncașu (18 ani / 27 meciuri, două goluri și două assist-uri) și Gabriel Cîrstean (21 de ani / 27 meciuri, șase goluri, trei assist-uri).

Mario Bordea, într-un meci cu Poli Iași Diferența de experiență s-a simțit în ritmul jocului, în deciziile luate sub presiune și în organizarea echipei. La aceștia se adaugă și Luca Agapi, care a prins trei meciuri la seniori în actualul sezon. De partea cealaltă, Petrolul a mizat și ea pe tineri aflați în anturajul primei echipe. Rareș Manolache, atacant de 16 ani, a fost pe foaia de joc în SuperLiga, iar Augustin Dumitrache a evoluat în Cupa României împotriva celor de la Sănătatea Cluj. Totuși, Rareș Leescu a fost, fără dubii, cel mai activ jucător al ploieștenilor în repriza secundă. A cerut mingea constant, a încercat să rupă liniile adverse și a fost principalul pericol pentru apărarea Bacăului.

Echipa de start a Petrolului în meciul cu FC Bacău Și el a prins deja minute la echipa mare, în victoria Petrolului cu Sănătatea Cluj din Cupa României menționată anterior. Gabriel Cîrstean, liderul din teren. Stadionul s-a prezentat foarte bine Gabriel Cîrstean a fost, fără doar și poate, unul dintre liderii din teren. Sport.ro a realizat un interviu amplu cu el la începutul sezonului, iar mijlocașul defensiv a confirmat și în această finală că are personalitate și maturitate peste nivelul competiției.

Gabriel Cîrstean, într-un meci cu Poli Iași Născut la Suceava și crescut pe terenurile din Vicovu de Sus, Cîrstean a arătat exact ceea ce mulți antrenori caută la un mijlocaș central. Puștiul a fost calm, a avut agresivitate controlată, inteligență și curaj. Revenind la echipa mare, statisticile lui din acest sezon de Liga 2 sunt excelente pentru poziția pe care evoluează, cu șase goluri înscrie și trei pase decisive livrate în 27 de meciuri jucate. Citește și: Golgheter în Liga 2! Cine este Gabi Cîrstean, puștiul-minune de la FC Bacău