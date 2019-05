Dica e la un pas sa preia echipa! Anunt de ultima ora: "In cateva zile se rezolva totul"

Dupa jumatate de an de pauza, Nicolae Dica revine in antrenorat.

Fostul stelist e aproape sa o preia pe FC Arges, echipa de unde a ajuns la FCSB acum doi ani. Dica negociaza de mai multe luni cu argesenii. A cerut asigurari ca problemele clubului in privinta dreptului de promovare in Liga 1 se vor rezolva inainte sa-si dea acordul final.



"Am discutat cu conducerea, am transmis ce-mi doresc. La randul lor, cei de acolo mi-au spus ce asteptari au, iar cel mai important e ca se doreste performanta. Cred ca in cateva zile se va rezolva totul si voi semna cu FC Arges", a spus Dica pentru Telekom Sport.

Dica e cel care a promovat Pitestiul in B acum doi ani.