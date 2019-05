BREAKING NEWS: Becali a anuntat PLECAREA lui Teja de la FCSB! Ultima ora: ce spune de venirea lui Sumudica

Mihai Teja paraseste FCSB dupa numai jumatate de an.

Becali ii felicita pe campionii de la CFR. La anul vrea el sa se bucure pentru titlu. Becali renunta la Mihai Teja, pe care l-a angajat la inceputul anului. Patronul FCSB a inceput cautarile pentru banca echipei.

"Sa felicitam campionii. Merita campionatul, l-au luat pe merit. L-am si sunat pe Petrescu. Nu mi-a raspuns, probabil o sa ma sune. N-a fost nicio Pricina. E echipa mai puternica, a fost cea mai tare in play-off. Am cerut o statistica. Voluntari - Chiajna - Calatasi.. noi am facut 8 puncte. CFR a facut 14 puncte! Echipele mici trebuie sa fie batute. La noi, s-a intamplat ceva ce n-am vazut niciodata. Mi-era frica si daca jucam cu o echipa din liga a 3-a. Nu jucam nimic! Poate o sclipire Coman, ceva...

N-am vazut o echipa care sa-i aiba pe Momcilovic afara un an, Pintilii afara, Stan afara. O sa fac o investigatie, sa vad cine e vinovatul? Maseurul, doctorul, antrenorul, preparatorul fizic... cine e vinovat? N-am raspunsurile. De aseara pun intrebari, azi incep investigatiile. Sa vedem cine-mi da raspunsul corect. Pintilii intra, iese, intra, iese. Marko a stat un an, desi n-a avut os rupt. O sa cer pareri specialistilor. Meciul cu CFR va fi ultimul pentru Teja. Nu stiu cine-i ia locul. Cine va fi in locul lui, nu stiu... Nu fac nimic impotriva suporterilor. Dar, daca pun antrenor, vreau pace. Daca suporterii sunt de acord, il iau. Daca nu... nu!", a spus Becali la PRO X.

"PETRESCU? N-AM CUM SA-L IAU!"

Becali recunoaste ca e interesat de Sumudica, dar spune ca nu ia in calcul varianta Petrescu: "N-am bani sa-l iau pe Petrescu. Nu ma gandesc la Petrescu. O sa fiu si eu mai diplomat. Asta vreau sa zic, ca n-am bani. Mai multe nu spun. Inca nu stiu cine o sa fie antrneor, o sa vedem".