ULTIMA ORA | Reactia lui Sumudica dupa ce Becali a anuntat ca il vrea in locul lui Teja! Ce spune despre cutremurul lui 2019 in Liga I

FCSB a ratat titlul pentru al patrulea an la rand, iar Gigi Becali a anuntat in aceasta dimineata la PRO X ca Mihai Teja va sta in weekend pentru ultima data pe banca echipei.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Becali a anuntat deja plecarea lui Mihai Teja de la FCSB. El il vrea pe Sumudica la carma echipei, fiind sigur ca rapidistul este singurul care ii poate aduce titlul. Patronul FCSB spune ca se va consulta cu suporterii pe aceasta tema.

Becali, catre Sumudica: "Tot cu tine iau campionatul"



Recent, Marius Sumudica a afirmat ca a vorbit cu Gigi Becali la telefon, patronul FCSB transmitandu-i: "Bai, tot cu tine iau campionatul".

Astazi, la Ora Exacta in Sport, patronul FCSB a reiterat interesul pentru Sumudica, dar a spus ca il va oferta doar daca suporterii vor fi si ei de acord.

"O sa fac sondaj. Daca ei il vor, foarte bine. Eu nu fac nimic impotriva suporterilor", a spus Becali la PRO X.

Sumudica: "Discutam peste 10 zile"



Marius Sumudica a aflat si el de interesul lui Becali si nu a spus "nu" ideii de a veni la FCSB, chiar daca este rapidist declarat.

"Nu am discutat inca nimic concret cu Gigi Becali. Peste 10 zile voi reveni in tara si vom vedea atunci ce si cum. Eu mai am un meci foarte greu aici, cu Hilal, si ma gandesc deocamdata doar la el. Cand se va termina campionatul, vom trage linie si ne vom pune la discutii", a spus Sumudica, citat de publicatia Fanatik.

Potrivit Fanatik, Sumudica are o clauza de 150.000 euro la Al Shabab. Totusi, in presa araba au aparut informatii potrivit carora clubul ar vrea sa renunte la serviciile sale.