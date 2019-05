"Sumudica, Allegri de FCSB" Anuntul lui Becali a iscat discutii aprinse intre suporteri! Cum au reactionat dupa ce Peluza Ros-Albastra a postat mesajul "Sumudica, niciodata la FCSB"

Gigi Becali a anuntat ca face sondaj. Daca 80% dintre suporterii FCSB il vor pe Sumudica, il va oferta pe antrenor. "Cu el luam titlul", spune patronul formatiei ros-albastre.

Gigi Becali a anuntat in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, ca Mihai Teja va sta pentru ultima data pe banca echipei la meciul cu CFR, o partida fara miza programata in weekend. Din vara, FCSB va avea un nou antrenor, iar patronul echipei ros-albastre il vrea pe Marius Sumudica. El spune ca il va oferta pe fostul antrenor al Rapidului si al Astrei, campion cu ultima dintre echipe, daca peste 80% dintre suporterii FCSB vor fi de acord.

Reactia "Peluzei Ros-Albastre"



La scurt timp dupa anuntul facut de Becali, pe pagina de Facebook a Peluzei Ros-Albastre, singura grupare organizata a suporterilor FCSB, a fost postat un mesaj. "Niciodata la FCSB", a fost mesajul alaturat unei fotografii in care Sumudica apare cu pantalonii in vine.





"Allegri a luat titlul si cu Milan, si cu Juventus! Te faci frate cu dracul"



Daca reactia PRA a fost una impotriva lui Sumudica, comentariile postate au contrazis vehement pozitia abordata de moderatorul paginii.

"Allegri a luat titlul cu Milan si pe urma a plecat la Juventus! Ancelotti, Capello au antrenat ambele echipe... si intre Milan si Juventus e rivalitate, nu ca la noi", a scris unul dintre suporteri.

"Sa fim seriosi! Daca vrem performante, ar trebui sa il acceptam pe Sumi! Cu cine vre sa iei titlul sau sa intri in grupe? Cu Teja?", a scris un altul.



"Daca tu, cel care administrezi pagina, nu il vrei, asta nu inseamna ca ceilalti stelisti nu il vor! Te faci frate cu dracu pana treci puntea! Sumi la FCSB", a notat un alt suporter.