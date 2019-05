Galeria FCSB se revolta impotriva lui Gigi Becali: "Mai bine locul 3 decat titlul cu Sumudica!" 

Peluza ros-albastra nu e de acord cu decizia lui Gigi Becali pentru inlocuirea lui Teja cu Marius Sumudica la FCSB.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

FCSB a devenit prima echipa din istoria Ligii 1 cu patru sezoane la rand pe locul 2, iar Gigi Becali pregateste schimbari masive.

Teja pleaca dupa ce a ratat sa aduca titlul, iar Marius Sumudica e favoritul lui Becali. Nu si al publicului ros-albastru. Marius Sumudica e rapidist convins si un etern adversar al ros-albastrilor. Cu toate astea, a anuntat ca ar fi dispus sa riste si sa lucreze cu Gigi Becali la FCSB.



Fanii FCSB, impotriva lui Sumudica

Peluza ros-albastra nu e de acord cu decizia lui Gigi Becali. "Mai bine locul 3 decat titlul cu Sumudica", a postat galeria FCSB dupa ce rivalii de la CFR au obtinut matematic titlul in Liga 1.

Potrivit Gazetei Sporturilor, Marius Sumudioca mai are o etapa saptamana viitoare cu Al Shabab in Arabia Saudita, iar apoi va reveni in tara pentru negocierile cu Becali.



Becali, putine solutii pentru antrenorul lui FCSB!

Gigi Becali e gata sa se desparta de Teja, insa nu are solutii pentru inlocuirea sa. Negocierile cu Marius Sumudica vor fi dificile, insa la fel si cu alte nume aflate pe lista sa. Edi Iordanescu se afla de mai mult timp in vizorul patronului ros-albastrilor, insa cei doi nu au ajuns niciodata la o intelegere. Devis Mangia, fostul antrenor al Craiovei, se mai afla pe lista lui Becali pentru postul de antrenor al lui FCSB.