"Sper ca Adi sa coboare la nivelul lor!" Dorinel Munteanu spune ce ar trebui sa faca Mutu si Radoi pentru a califica nationalele

Dorinel Munteanu a vorbit despre cei doi selectioneri.

Antrenorul lui CSM Resita a analizat situatia nationalei care se afla sub comanda lui Mirel Radoi si a vorbit la Digi Sport despre sansele de calificare la Campionatul European.

"M-as bucura sa fiu ambasador al acestui turneu si echipa nationala sa se califice. Consider ca avem o sansa. Nu stiu daca avem prima sansa, dar avem o sansa. Daca s-a schimbat ceva in dorinta de a ne califica, este un lucru pozitiv.

Meciul cu Islanda va fi foarte greu. Echipa nationala s-a descurcat bine in deplasare, chiar si in perioada Contra. Noi tot timpul am stat foarte bine la entuziasm, dar ar fi foarte bine sa fie transformat pe teren. Mirel vine cu un plus. Toti romanii isi doresc ca echipa nationala sa se califice. Trebuie sa trecem peste conditii, peste tot. Este vital rezultatul, calificarea", a declarat Dorinel Munteanu la Digi Sport.

"Sper ca Adi sa coboare la nivelul lor!"



Dorinel Munteanu a vorbit si despre numirea lui Adrian Mutu ca selectioner al nationalei de tineret, oferindu-i acestuia un sfat.

"Sper ca Adi sa fie inteles de jucatori. Calitatea lui Mirel a fost ca l-au inteles usor jucatorii. Asa imi doresc sa se intample si cu Adi, sa coboare la nivelul lor. Sper sa ne calificam", a adaugat Dorinel Munteanu.