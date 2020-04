Dorinel Munteanu nu mai are rabdare in izolare! "Sper sa revenim inainte de 10 mai!" 

Dorinel Munteanu a vorbit despre perioada de izolare in care se afla si astepata revenirea fotbalului din Romania.

Dorinel Munteanu, actualul antrenor de la CSM Resita, abia asteapta ca fotbalul sa revina pe terenurile din Romania si sa antreneze din nou intr-o partida oficiala.

Acesta crede ca fotbalul trebuie sa inceapa chiar si fara suporteri, iar revenirea poate avea loc chiar mai devreme de 15 mai. "Sper sa revenim pe teren inainte de 10 mai. Trebuie sa ne antrenam. Fotbalul poate incepe si asa fara suporteri, desi nu va avea acelasi impact. Nimeni nu stie ce se intampla in viitor si de aceea trebuie sa asteptam deoarece se poate schimba de la o zi la alta orice decizie.", a declarat Dorinel la Digi Sport.

Antrenorul crede ca sunt necesare minim trei saptamani de preegatire fizca pentru a duce sezonul pana la capat. "Pentru 14 etape sunt necesare minim 3 saptamani de pregatire.", a adaugat acesta.

CSM Resita a intrat in somaj tehnic pentru a economisi bani, iar Dorinel Munteanu nu a fost exclus. "Noi am intrat in somaj tehnic, acceptam situatia si vom gasi solutii.", a mai spus antrenorul.

Dorinel Munteanu este membru al Generatiei de Aur si este fotbalistul roman cu cele mai mule selectii la nationala, 134.