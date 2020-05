Dorinel Munteanu stie ce le lipseste jucatorilor romani pentru a reusi in strainatate! "Trebuie sa aiba si altceva ca sa fie buni!"

Dorinel Munteanu a vorbit despre stranierii romani si despre ce le lipseste acestora pentru a se impune.

Dorinel Munteanu, cel care a strans peste 230 de meciuri in Germania, pentru Koln si Wolfsburg, vorbeste din proprie experienta si stie de ce jucatorii romani nu prea reusesc sa se impuna in campionatele de top ale Europei.

"Despre jucatorii romani nu putem sa spunem ca nu au calitati, dar pe langa aceste calitati, trebuie sa aiba si altceva ca sa fie buni pentru Bundesliga, pentru Spania sau pentru Anglia. Din nefericire, nu cred ca e un jucator care sa se ridice din acest punct de vedere, la nivelul primelor 5-6 campionate.", a spus Dorinel pentru Telekom Sport.

Dorinel Munteanu, cel mai selectionat jucator roman, cu 134 de selectii pentru nationala, crede ca si comportamentul contribuie la reusita unui fotbalist. "Noi avem calitatea tehnica, dar ai nevoie de atitudine. Sunt multi factori care fac un jucator complet. Trebuie sa iti doresti foarte mult, sa ai un comportament ireprosabil. Cel putin daca te duci in Bundesliga. Dumneavoastra credeti ca scouterii de acolo nu se uita in campionatul intern? Dar citind in presa, vazand ce fac jucatorii romani... spun la general, ca poate sunt si unii jucatori seriosi. Ei iau totul in calcul cand vor sa cumpere un jucator.", a adaugat Dorinel.

Dorinel Munteanu (51 de ani) este antrenor la CSM Resita din 2019 si a mai antrenat echipe precum FCSB, CFR Cluj, Dinamo, Universitatea Cluj sau FC Arges.