Noi probleme la Rapid! Patronul echipei, Victor Angelescu, anunta ca s-a resemnat! "Trebuie sa fim realisti! Vorbim de 5-6 ani"

Fiind in proprietatea statului, baza PRO Rapid nu a mai foost folosita de multi ani.

La conferinta de presa de prezentare a lui Daniel Niculae, Victor Angelescu a spus ca si-a luat gandul de la folosirea bazei. "Noi am mai spus, am uitat de baza Pro Rapid! Baza nu cred ca va mai fi vreodata a Rapidului! Sper ca la un moment dat, un primar sa o reconditioneze si sa o puna la dispozitie catre copiii din sectorul 1, dar poate si catre Rapid. Dar trebuie sa fim realisti! Trebuie sa uitam de baza Pro Rapid! Noi vorbim de ea de 5-6 ani... Trebuie sa ne construim noi baza noastra, noua, cand vom fi in Liga 1. Nu putem sa traim acum din ce a fost acum 15 ani.

Baza e a statului! Eu am declarat ca as vrea sa avem cu statul o interferenta cat mai mica. Daca cineva o va reconditiona, vom fi interesati sa o folosim. Dar cred ca mai e mult timp pana atunci, ani de zile. Daca anul viitor vom fi in Liga 1, trebuie sa avem baza noastra, nu sa asteptam dupa Pro Rapid.", a declarat Victor Angelescu.

Primaria a oferit si ea un raspuns in privinta situatiei bazei PRO Rapid, iar acestia spun ca se va rezolva cat de curand cu putinta. "Baza sportiva Pro Rapid se afla in administrarea Ministerului de Finante. Primaria Sectorului 1 si-a propus sa preia in administrare de la acest minister baza sportiva Pro Rapid pentru a o reabilita si a o reda sportivilor care au atata nevoie de ea.

Adminstratia locala a Sectorului 1 a inceput deja demersurile in acest sens pe langa Ministerul de Finante. In momentul in care demersurile vor fi finalizate, vom anunta public care au fost rezultatele acestora", a fost raspunsul primariei sectorului 1, conform Digisport.