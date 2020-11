Mesaj dur pentru conducatorii lui Dinamo din partea unui antrenor al clubului: "Sa faca marirea de capital si sa scoata echipa din mocirla!"

Antrenorul echipei secunde a dinamovistilor, Emil Ursu, a dat detalii despre situatia financiara a clubului din Soseaua Stefan cel Mare.

La finalul meciului pierdut de echipa sa in fata echipei secunde a FCSB-ului, scor 1-2, in etapa a zecea a ligii a treia, Ursu a declarat pentru ProSport ca situatia clubului e una grava, dar spera ca noii proprietari sa isi respecte in cele din urma promisiunile si sa scoata echipa din aceste probleme financiare.

"E grav ce vedem de aici. Trebuie sa rezolve, noi suntem optimisti si speram ca cei care au preluat echipa sa bage bani si sa face marirea de capital si Dinamo sa iasa din mocirla in care e in momentul de fata", a spus Emil Ursu pentru sursa citata.

De asemenea, Ursu a vorbit si despre meciul pierdut in fara rivalilor si a dat vina pe Ionut Serban, care a gresit decisiv la golul victoriei "ros-albastrilor": "Am pierdut jocul in minutul 90, pe o greseala a lui Ionut Serban care nu se face. Ca ultim aparator a incercat sa preia mingea si i-a trecut pe sub talpa. Eu zic ca un rezultat echitabil era meci nul.

Eu am fost in dubii daca a fost sau nu penalty, in schimb, jucatorul de la FCSB a spus ca nu a fost penalty. Daca a dat arbitrul, luam in considerare ca a fost penalty. Imi pare rau pentru ca am egalat, aveam un om in plus si nu aveam voie sa primim gol, mai ales la un jucator cu experienta lui Ionut Serban".

In incheiere, antrenorul echipei a doua a lui Dinamo s-a aratat multumit de modul in care se pregatesc fotbalistii trimisi de la prima echipa, in special Andreas Mihaiu, cel care a si marcat in acest meci, dar si Andrei Sin.

"Una peste alta, echipa a jucat bine, sunt mulțumit. Îi felicit pe jucători pentru dăruire, pentru efort.

Sunt foarte mulțumit de Sin, care se pregătește cu mine, și de Mihaiu, care a fost trimis după meciul cu Craiova", a declara acesta aceleiasi surse.