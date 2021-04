Anunt de ultima ora facut de oficialii Rapidului! Ce se va intampla cu baza de pregatire de la Pro Rapid

Giulestenii au organizat o conferinta de presa in cadrul careia l-au prezentat pe Daniel Niculae drept noul presedinte al clubului.

De asemenea, in cadrul conferintei actionarul Victor Angelescu a anuntat si ca Rapidul a renunat definitiv la baza de pregatire de la Pro Rapid, pe care oricum clubul nu o mai folosise de foarte mult timp.

"Noi am mai spus, am uitat de baza Pro Rapid! Baza nu cred ca va mai fi vreodata a Rapidului! Sper ca la un moment dat, un primar sa o reconditioneze si sa o puna la dispozitie catre copiii din sectorul 1, dar poate si catre Rapid. Dar trebuie sa fim realisti! Trebuie sa uitam de baza Pro Rapid! Noi vorbim de ea de 5-6 ani... Trebuie sa ne construim noi baza noastra, noua, cand vom fi in Liga 1. Nu putem sa traim acum din ce a fost acum 15 ani.

Baza e a statului! Eu am declarat ca as vrea sa avem cu statul o interferenta cat mai mica. Daca cineva o va reconditiona, vom fi interesati sa o folosim. Dar cred ca mai e mult timp pana atunci, ani de zile. Daca anul viitor vom fi in Liga 1, trebuie sa avem baza noastra, nu sa asteptam dupa Pro Rapid", a declarat Victor Angelescu.

De asemenea, si Daniel Niculae a vorbit despre acest subiect. El a spus ca toata lumea isi doreste ca Rapidul sa se poate antrena din nou la baza de pregatire a clubului, dar ca este un lucru extrem de greu de realizat.

"Cred ca este dorinta tuturor, doar ca nu depinde de noi. E un lucru mai intortocheat. Baza nu apartine nici de Rapid, nici de Primaria de sector. Nu stim de cine apartine. In Romania, daca vrei sa faci un lucru bun, te mananca birocratia", a spus si noul presedinte din Giulesti.

Baza Pro Rapid se afla intr-o stare absoluu jalnica de mai multi ani si nimeni nu poate sa spuna daca va fi vreodata renovata.