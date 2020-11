Vesti bune pentru CFR! Vin intaririle in aparare pentru Dan Petrescu! Anunt de ultima ora al oficialilor campioanei

CFR Cluj s-a confruntat cu probleme de lot in ultima perioada, fie din cauza accidentarilor, fie din cauza infectarilor cu coronavirus.

Insa Dan Petrescu a primit o veste buna in urma cu putin timp. Intr-o interventie la DigiSport, managerul sportiv al campioanei Romaniei, Marius Bilasco, a declarat ca Andrei Burca este foarte aproape de a reveni pe teren, dupa ce in urma zece zile a fost testat pozitiv cu COVID-19.

De asemenea, Bilasco a adaugat ca si Vinicius va reveni in scurt timp dupa accidentarea suferita in meciul de pe teren propriu cu Young Boys, dar nu se stie inca daca va putea juca in meciul cu AS Roma.

"Ce e important este sa ii recuperam pe cei accidentati. Burca cred ca va incepe in curand antrenamentele. Vinicius mai are nevoie de o perioada nu foarte lunga, nu stiu daca va fi apt la meciul cu Roma, speram. Sa vedem cum se va reface", a spus Marius Bilasco sursei citate.