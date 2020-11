Olaroiu, gata sa revina in Europa si sa scrie ISTORIE! Ce oferte a primit antrenorul roman si la ce fel de echipa isi doreste sa ajunga

Cosmin Olariu a castigat campionatul in China, iar acum asteapta sa vina ofertele din Europa.

Olaroiu isi doreste sa revina in Europa, insa nu va fi usor de luat de la Jiangsu Suning.

Pe langa salariul urias pe care il are in China, antrenorul roman pune si cateva conditii esentiale pentru a fi convins sa semneze cu o echipa dintr-un campionat european.

Olaroiu spune ca a primit deja cateva propuneri, dar niciuna nu a reusit sa il convinga:

"Care sa conteze, nu. In momentul in care treci la o echipa in Europa, care nu are un target ok, risti sa compromiti tot ce ai facut si lumea poate zice ca nu esti bun in Europa. Cand e un proiect care-ti da posibilitatea de a face ceva, nu as ezita. Daca voi avea posibilitatea de a antrena in Europa, voi merge. Am venit in China pentru ca voiam sa merg intr-o alta tara si sa vad daca pot face ceva in alta tara. Si as merge si cu mare placere in alta parte, in Europa, oriunde, numai sa fie un proiect OK. Daca te duci la o echipa unde ai 90% sanse sa retrogradezi, risti sa distrugi ce ai facut", a spus Cosmin Olaroiu, la Telekom Sport.

Ultimul club antrenat de Cosmin Olaroiu in Europa este chiar FCSB, in 2011, cand a reusit sa castige Cupa Romaniei. Alaturi de echipa ros-albastra, Olaroiu a castigat si titlul in 2006 si Supercupa Romaniei in 2007.

Dupa ultima plecare de la FCSB, Olaroiu le-a antrenat pe Al Ain, Al Ahli si Shabab Dubai, din Emiratele Arabe Unite, nationala Arabiei Saudite, iar din 2018 este tehnicianul lui Jiangsu, in China.