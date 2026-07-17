Vineri, 17 iulie, începe sezonul 2026-2027 al Superligii României, care se anunță mai disputat ca oricând. Iată patru argumente statistice care vin în sprijinul acestei afirmații, notează Liga Profesionistă de Fotbal pe site-ul oficial:

1. Pentru prima dată în cele 109 ediții de campionat vom avea la start 14 echipe care au câștigat cel puțin unul dintre cele trei trofee interne (Superliga, Cupa României, Supercupa României), singurele care nu punctează la acest capitol fiind FC Botoșani și FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

2. 10 campioane se vor află la startul actualul sezonului, dintre care FCSB, Dinamo, CFR 1907 Cluj, FC Rapid, Universitatea Craiova și Farul Constanța au în palmares cel puțin câte un Campionat, o Cupă și o Supercupă.

3. 11 dintre cele 16 competitoare au bifat cel puțin o prezență în play-off.

4. 14 dintre cele 16 echipe prezente în ediția 2026-2027 a Superligii au în palmares cel puțin o stagiune în cupele europene.

Programul primei etape din Superligă

Vineri, 17 iulie

Ora 18.30 FC Voluntari – FC Botoșani

Ora 21.30 FCSB - FC Argeș

Sâmbătă, 18 iulie

Ora 18.30 Oțelul Galați - CFR Cluj

Ora 21.15 Universitatea Craiova – UTA Arad

Duminică, 19 iulie

Ora 17.00 U Cluj – Farul Constanța

Ora 19.30 Petrolul Ploiești - Dinamo

Luni, 20 iulie

Ora 18.30 Corvinul Hunedoara - FK Csikszereda

Ora 21.30 FC Rapid - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Info: LPF