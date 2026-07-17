OUT! Ultimul transfer realizat de FCSB nu va debuta în meciul cu FC Argeș

Mijlocașul Eddy Gnahore nu va evolua în partida din această seară, deși a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului.

Fotbalistul în vârstă de 32 de ani nu a fost inclus pe lista oficială publicată de Liga Profesionistă de Fotbal pentru acest debut de sezon. În schimb, celălalt transfer din această vară, Ronny Labonne (adus de la Caen), este disponibil pentru joc, potrivit listei de pe site-ul LPF.

„Sunt puțin în urmă cu pregătirea fizică, pentru că nu am participat la cantonament. Nu foarte mult, dar sunt în urmă. Nu am făcut pregătirea și nu am jucat în meciurile amicale. Sper să revin cât mai repede la 100%. FCSB este o echipă foarte bună”, a spus Eddy Gnahore înaintea confruntării cu piteștenii.