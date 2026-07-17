OUT! Ultimul transfer realizat de FCSB nu va debuta în meciul cu FC Argeș

OUT! Ultimul transfer realizat de FCSB nu va debuta în meciul cu FC Argeș Superliga
SPORT.RO
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FCSB debutează vineri, de la ora 21:30, în noul sezon al Superligii, împotriva echipei FC Argeș.

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Mijlocașul Eddy Gnahore nu va evolua în partida din această seară, deși a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului.

Fotbalistul în vârstă de 32 de ani nu a fost inclus pe lista oficială publicată de Liga Profesionistă de Fotbal pentru acest debut de sezon. În schimb, celălalt transfer din această vară, Ronny Labonne (adus de la Caen), este disponibil pentru joc, potrivit listei de pe site-ul LPF.

„Sunt puțin în urmă cu pregătirea fizică, pentru că nu am participat la cantonament. Nu foarte mult, dar sunt în urmă. Nu am făcut pregătirea și nu am jucat în meciurile amicale. Sper să revin cât mai repede la 100%. FCSB este o echipă foarte bună”, a spus Eddy Gnahore înaintea confruntării cu piteștenii.

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Eddy Gnahore
Încă un transfer la Dinamo: a semnat Eddy Gnahore!
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Opțiuni limitate pentru linia de mijloc

Absența lui Gnahore, cumulată cu cea a lui Joao Paulo, care a primit zile libere suplimentare în urma participării la Campionatul Mondial, lasă staff-ul tehnic cu puține soluții în zona mediană.

În acest context, Ofri Arad este favorit să înceapă ca mijlocaș defensiv, urmând să facă pereche cu Mihai Lixandru sau cu Andre Duarte. Deși Duarte este de meserie fundaș central, reprofilarea sa a fost adusă în discuție de patronul Gigi Becali, ca urmare a unei sugestii venite de la Marius Baciu.

„Duarte a mai jucat la închidere. Baciu a zis că l-ar încerca acolo. I-am spus lui MM acum un an, dar el a zis că nu. E tehnic, e înalt”, a spus Gigi Becali.

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