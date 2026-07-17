FCSB - Auda se vede joi în direct la PRO TV și pe VOYO. La ce oră se va disputa partida

FCSB - Auda se vede joi în direct la PRO TV și pe VOYO. La ce oră se va disputa partida Conference League
SPORT.RO
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Meciul dintre FCSB și letonii de la FK Auda, din turul 2 preliminar al Conference League, va fi transmis joi, de la 20:45, în direct la PRO TV și pe VOYO.

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FCSBConference Leaguefk auda
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Partida care marchează debutul roș-albaștrilor în actuala ediție a competiției europene va putea fi urmărită atât pe micile ecrane, cât și în mediul online. PRO TV a achiziționat drepturile de difuzare pentru acest meci, decizie prin care trustul își continuă strategia de a oferi sport de calitate publicului din România.

Astfel, suporterii vor putea viziona manșa tur împotriva formației din Letonia pe PRO TV, dar și pe platforma de streaming VOYO. În sezonul precedent, PRO TV a mai transmis trei partide jucate de FCSB în deplasare, în competițiile continentale.

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Cine este FK Auda, adversara bucureștenilor

Formația letonă, fondată în 1969, își are sediul în Kekava, o localitate situată în apropierea capitalei Riga. Clubul a revenit în prima ligă abia în anul 2022, reușind să câștige Cupa Letoniei chiar în acel sezon, performanță pe care a repetat-o și în anul 2025. În campionatul intern, adversara FCSB a încheiat pe poziția a treia în ultimele două ediții.

Echipa a disputat 10 meciuri în preliminariile Conference League în ultimele două sezoane, înregistrând cinci victorii, trei remize și două înfrângeri. Cel mai valoros fotbalist al letonilor este Eduards Daskevics, o extremă în vârstă de 23 de ani care poartă și banderola de căpitan.

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