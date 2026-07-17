FCSB - Auda se vede joi în direct la PRO TV și pe VOYO. La ce oră se va disputa partida

Partida care marchează debutul roș-albaștrilor în actuala ediție a competiției europene va putea fi urmărită atât pe micile ecrane, cât și în mediul online. PRO TV a achiziționat drepturile de difuzare pentru acest meci, decizie prin care trustul își continuă strategia de a oferi sport de calitate publicului din România.

Astfel, suporterii vor putea viziona manșa tur împotriva formației din Letonia pe PRO TV, dar și pe platforma de streaming VOYO. În sezonul precedent, PRO TV a mai transmis trei partide jucate de FCSB în deplasare, în competițiile continentale.