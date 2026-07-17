Jorginho ajungea la Arsenal în ianuarie 2023, în ultima zi a perioadei de transferuri din acea iarnă. Închizătorul era adus pentru 11,3 milioane de euro, de la rivala Chelsea, iar apoi, în iunie 2025, pleca în Brazilia, la Flamengo, fără sumă de transfer.

Mijlocașul italian, campion european în 2021 cu ”Squadra Azzurra”, a fost crescut de Hellas Verona și a mai jucat pentru Sambonifacese. A bifat 25 de partide, reușind să marcheze doar trei goluri.

Jorginho, dorit în Ligue 1, de AS Monaco

Site-urile de specialitate îl evaluează pe italianul cu cetățenie braziliană la doar 4 milioane de euro în acet moment, dar el poate reveni în Europa în această vară!

Jorginho, care a bifat și 57 de selecții la naționala Italiei, pentru care a marcat cinci goluri, este dorit în Ligue 1, campionat care se vede LIVE în România pe platforma VOYO!

În Brazilia și în Franța au apărut informații legate de trecerea brazilianului la clubul AS Monaco, deși el are anumite probleme medicale în acest moment, la un picior.

Jorginho, la AS Monaco?!

Chiar dacă în sezonul trecut a adunat doar 20 de meciuri, timp în care a marcat și de patru ori pentru Flamengo, el ar putea face un pas important din nou, în Europa, în Ligue 1, la AS Monaco!

Pe lângă faptul că este campion european cu Italia, Jorginho este și câștigător de Liga Campionilor, cu Chelsea, în sezonul 2020-2021.