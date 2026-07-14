Billel Omrani nu va continua la Concordia Chiajna

Conducerea clubului Concordia Chiajna ar fi decis să nu-i prelungească contractul lui Billel Omrani, deși a început pregătirea cu echipa condusă de Adrian Scarlatache și a evoluat în primele două amicale ale verii, cu CS Afumați (scor 1-1) și Steaua (scor 2-2). Decizia ar veni după ce atacantului i se pusese în vedere că trebuie să dea jos cinci kilograme, până la jumătatea lunii iulie 2026.

Omrani ar fi cântărit aproape 100 de kilograme, la momentul transferului la Chiajna, în februarie 2026, dar nu a reușit să dea jos decât cinci kilograme, deși clubul dorea să ajungă la 90 de kilograme, o greutate considerată acceptabilă, ținând cont de vârsta și înălțimea sa.

Deși i-ar fi fost întocmit un regim alimentar mai strict și ar fi avut un program de pregătire suplimentar, pentru a preveni numeroasele accidentări musculare din stagiunea trecută, membrii staff-ului tehnic al ilfovenilor nu au putut să explice faptul că jucătorul a rămas supraponderal, decât prin continuarea unui stil de viată incompatibil cu o cariera de sportiv profesionist.

Cel mai probabil, Omrani ar urma să-și termine cariera în ligile inferioare din Franța, cel mai probabil la US Forbach (Regional 1 Lorraine / liga a șasea franceză), unde ar deveni coleg cu fratele său, Abdelhakim.

Are în palmares cinci titluri consecutive de campion în Liga 1

Billel Omrani (33 de ani / 188cm) este născut la Forbach (regiunea Grand Est) din părinți de origine algeriană și a fost junior la SO Merlebach, Gymnastique Marienau și Olympique Marseille. La nivel de seniori a evoluat pentru Olympique Marseille (2011-2013, 2014-2016), Marseille B (2012-2013, 2014-2016), Athletic Club Arlesien (2013-2014), CFR Cluj (2016-2022), FCSB (2022-2023), Petrolul Ploiești (2023-2024), Wisla Cracovia (2024), Poli Iași (2024), Anagennisi Karditsa (2025-2026) și Concordia Chiajna (2026).

Are selecții pentru naționalele de juniori ale Franței (U17, U18, U19) și un meci pentru reprezentativa de seniori a Algeriei. În palmaresul său se găsesc Coupe de France (2011-2012), Trophee des Champions (2011), Liga 1 (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), Supercupa României (2018, 2020) și Cupa Poloniei (2023-2024).

Poate juca ca atacant central, extremă dreapta și extremă stânga și are o valoare de piață de 75.000 de euro (valora 3.6 milioane de euro, în decembrie 2019). Fratele său, Abdelhakim Omrani (35 de ani) a evoluat în România la Dunărea Călărași, dar și la echipe ca RC Lens B, Le Mans, Nimes, Chamois, Sedan, Oldham și Virton, iar sora sa, Yasmina Omrani (38 de ani) a câștigat medalia de aur la heptatlon la Jocurile Mediteraneene (2013) și Campionatele Africii (2012), concurând pentru Algeria.