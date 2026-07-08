LIVE VIDEO Steaua - Concordia Chiajna ACUM! Atacantul campion cu Universitatea Craiova, la debutul pentru echipa din Ghencea

Steaua - Concordia Chiajna ACUM! Atacantul campion cu Universitatea Craiova, la debutul pentru echipa din Ghencea Liga 2
SPORT.RO
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Un nou sezon fără drept de promovare pentru gruparea militară.

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Steaua - Concordia Chiajna

De la ora 11:00, pe Terenul 5 din Complexul Sportiv din Ghencea, Steaua București întâlnește într-un meci amical colega de divizie secundă Concordia Chiajna, LIVE pe Steaua TV.

Este a doua partidă de pregătire din această vară pentru Steaua, după 2-1 cu CSL Ștefăneștii de Jos, și ea - cel puțin momentan - echipă din Liga 2, după o promovare ”cu cântec”.

La ”militarii” lui Daniel Oprița este așteptat să debuteze atacantul David Barbu (20 de ani), campion al României și câștigător al Cupei în ultimul sezon cu Universitatea Craiova.

David Barbu, de la Universitatea Craiova la Steaua

”‼️ FOTBAL

💥 Un atacant tânăr și talentat se pregătește de azi cu Steaua

❤💙 Primul antrenament din această săptămână a adus un nume nou în lotul formației noastre. David Barbu are 20 de ani, evoluează pe postul de atacant și a venit în Ghencea de la Universitatea Craiova.

➡️ În ultimul sezon, David a fost împrumutat la UTA, unde a reușit două goluri și o pasă decisivă în 22 de apariții”, a postat în urmă cu o zi pagina oficială Steaua București.

Visul Stelei de a juca în Superligă se amână! Situația politică blochează ambițiile „militarilor”

Demiterea recentă a guvernului României oprește temporar demersurile administrative prin care CSA Steaua spera să obțină dreptul de a promova în prima ligă.

Echipa din Ghencea a bifat o nouă stagiune de Liga 2. Deși echipa a evoluat din nou în play-off-ul competiției, forma de organizare a clubului o menține captivă în eșalonul secund.

Deși existau promisiuni recente, făcute la aniversarea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, privind facilitarea actelor necesare pentru schimbarea statutului, situația politică a pus întregul proces pe pauză. Potrivit ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță, lipsa unui executiv cu puteri depline împiedică adoptarea măsurilor legale de care gruparea roș-albastră are nevoie chiar acum.

„Nimeni nu poate întoarce (n.r. - drumul Stelei spre Liga 1), doar că a fost o moțiune de cenzură PSD-AUR în Parlament, iar actualul Guvern nu mai poate lua unele decizii, printre care și cele de care are nevoie Steaua. Cel mai devreme când un Guvern va avea drepturi depline va putea să decidă. A picat Guvernul, deciziile necesare nu pot fi luate legal. Apoi, când un privat va vrea să se asocieze”, a transmis ministrul printr-un mesaj postat în mediul online.

Variantele rămase pentru echipa din Ghencea

Statutul actual de instituție de drept public, aflată în subordinea Ministerului Apărării, interzice participarea clubului pe prima scenă a fotbalului românesc. Pentru a depăși acest blocaj de durată, Steaua are teoretic la dispoziție două scenarii.

Prima opțiune vizează modificarea Legii Sportului, un demers care s-a confruntat deja cu numeroase obstacole și reacții ferme pe scena publică.

A doua cale legală o reprezintă schimbarea formei de organizare a secției de fotbal, prin asocierea cu o entitate privată sau prin privatizare.

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