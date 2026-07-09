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Robert Ion, fost internațional de juniori și de tineret trecut și pe la FCSB, a revenit în România.

Mijlocașul în vârstă de 25 de ani a evoluat în ultimul sezon în Belgia, la divizionara secundă Olympic Charleroi, iar acum a semnat cu Concordia Chiajna din Liga 2.

Robert Ion a semnat cu Concordia Chiajna

”Bine ai revenit, Robert Ion! 💚🤍

CS Concordia Chiajna anunță revenirea mijlocașului Robert Ion, care va îmbrăca din nou tricoul verde și alb în noul sezon.

În vârstă de 25 de ani, Robert revine la Concordia Chiajna după o perioadă petrecută în Belgia, la Olympic Charleroi.

De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Academica Clinceni, FC Voluntari, Farul Constanța și Politehnica Iași, fiind și fost internațional de tineret al României.

Revenirea sa aduce în lot un jucător care cunoaște clubul și care este pregătit pentru provocările noului sezon.

Bine ai revenit la Concordia Chiajna, Robert!

Îți dorim mult succes și cât mai multe realizări în tricoul verde și alb! 💚🤍”, a postat pagina oficială Concordia Chiajna.

Robert Ion: „Hagi mă vedea decarul naționalei”

În vara trecută, la momentul transferului în Belgia, Robert Ion explica în presa locală:

”Sunt un număr 10 clasic, dar antrenorii preferă jucători cu multă alergare. Eram supranumit «Messi al României», dar nu m-a deranjat. Mi-a lipsit însă maturitatea, nu dădeam totul și la antrenamente.

Domnul Hagi mă adora la început, spunea că voi fi numărul 10 al naționalei. După doar trei meciuri, totul s-a schimbat și n-am mai primit șanse. Nu am înțeles de ce, dar am învățat multe de la el. Este foarte exigent și are așteptări uriașe.

Îmi place viața în Belgia, învăț franceza și descopăr un fotbal mai rapid decât în România. Am avut oferte și din Liga 1, dar am simțit că Olympic e o oportunitate grozavă pentru mine”.

Robert Ion a evoluat de-a lungul carierei pentru FCSB, Farul, Academica Clinceni, Voluntari, Poli Iași și Concordia Chiajna, bifând și meciuri în preliminariile cupelor europene.