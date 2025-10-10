Din articol Fotbalist de la Steaua convocat la națională pentru meciul din preliminarii

Într-un meci amical disputat astăzi în Ghencea, Steaua s-a impus cu 2-0 în fața Concordiei Chiajna, și ea din Liga 2. MVP-ul întâlnirii a fost mijlocașul central spaniol Alex Gualda (27 de ani), trecut și pe la Alaves și ajuns în vară la ”militari”, de la UD Logrones. Ibericul a semnat o ”dublă”, în minutele 19 și 54, după două execuții superbe.



”⚽ FOTBAL 💪 Victorie în amicalul cu Chiajna ❤💙 Formația noastră s-a impus clar în testul de azi, de pe teren propriu, în fața celor de la Concordia Chiajna, scor 2-0 (1-0). ⚽ Ambele goluri au fost marcate de către Alex Gualda, în minutele 19 și 54. ❤💙 Steaua a început în formula: Pletea – Adăscăliței, Cimpoeșu, Lumbu, A. Ilie – Lascu, Gualda, Popescu, Roman – Chipirliu, Lopez. 👉 Au mai intrat: Iancu – Răsdan, Pacionel, Lanțoș, Iordan, M. Ilie, Nedelea, Popa, Nedelcu. 🔜 La finalul săptămânii viitoare, în campionat, Steaua va juca, în runda a zecea, pe teren propriu, cu CSC 1599 Șelimbăr. Jocul este programat sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 11:00, pe Stadionul Steaua”, a postat pagina oficială de Facebook a clubului din Ghencea.



Fotbalist de la Steaua convocat la națională pentru meciul din preliminarii

Reprezentativa Under 21 a României continuă în luna octombrie parcursul din preliminarii cu un meci împotriva Ciprului. Până la acel duel, tricolorii vor întâlni într-o partidă amicală naționala Serbiei. Programul tricolorilor: Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad); Marți, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca). Ambele meciuri vor fi transmise live pe Pro Arena și VOYO. În lotul convocat de selecționerul Costin Curelea se află și portarul Adrian Frănculescu de la Steaua, care a avut o evoluție senzațională în ultima etapă din Liga 2, 0-0 cu liderul Corvinul Hunedoara. ”Convocarea vine ca o confirmare a formei excelente arătate de goalkeeperul roș-albaștrilor în acest început de sezon. Frănculescu, titular de bază în echipa lui Daniel Oprița, a impresionat prin siguranță, reflexe și maturitate, contribuind decisiv la parcursul solid al echipei în primele etape ale Ligii a 2-a”, a subliniat AS47. Foto și video: Steaua București

