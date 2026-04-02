Popa s-a arătat fericit după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut că își dorește să găsească o soluție legală pentru ca Steaua să poată promova.

Adi Popa: „Vorbesc în numele suflării steliste”

„A fost bine. Veneam după o înfrângere la Corvinul, nu un meci tocmai reușit. Ne-am făcut meciul ușor. Consider că și până la eliminarea lor am controlat meciul. Veneam după un meci amical contra unei echipe din Liga 1, unde am câștigat și am înscris patru goluri, ceea ce ne-a dat o încredere bună și un moral bun.

Suntem bucuroși că am câștigat, chiar dacă nu avem dreptul de promovare. Sperăm după anunțul domnului ministru de astăzi să se facă pași, am încredere că se vor face. Acum să vedem dacă apar oamenii aceia care trebuie și să se rezolve.

Cu siguranță ce a spus a făcut în urma raportului. A spus de o lună că va anunța. Se pare că și-a făcut temele. Nu poate decât să ne bucure. Vorbesc în numele suflării steliste. A contat ce a spus, sunt chestii de moral, mici amănunte care îți dau încredere.

S-a simțit pe teren. Ne bucurăm că am prins o zi bună, că am jucat un fotbal plăcut pentru suporteri, pentru lumea care a venit pe acest frig pe stadion și pe ploaie. Mulți, puțini câți au fost, cred că au văzut un meci frumos. Păcat că nu am marcat mai mult, pentru că așa trebuia, mai ales că au rămas cu doi oameni mai puțini.

Popa, reacție despre o colaborare Steaua - FCSB

Ne ducem mult prea departe (n.r.- despre o colaborare între FCSB și CSA Steaua București). Atât timp cât este un litigiu...nu știu, nu stăpânesc căile legale. Domnul ministru vă poate răspunde. Noi din punct de vedere sportiv am promovat de două ori și trebuia să jucăm o dată barajul. Anul acesta va fi greu să sperăm la primul loc, dar luăm meci cu meci.

Sperăm să terminăm pe primele două locuri. Ar fi însă o mândrie și am pune o presiune pe cei care se ocupă. Va fi o creștere masivă dacă promovăm, dar nu va fi peste noapte cum se așteaptă toată lumea. Este un proces de 10-11 ani în care s-au pierdut foarte mulți fani.

Vor fi iar luni sau ani în care oamenii vor alege o tabără. Nu va fi peste noapte, dar eu cred că odată cu dreptul de promovare vor veni mai mulți cu siguranță și, automat, dacă vom promvova”, a declarat Adi Popa, la finalul partidei, la televiziunea Digi Sport.

Steaua, victorie clară împotriva Chindiei

Steaua București a învins Chindia Târgoviște, scor 2-0, într-o partidă contând pentru a doua a play-off-ului Ligii a doua.

Golurile victoriei „militarilor” au fost marcate de către Stephan Draghici în minutul 38 și de către Rubio în minutul 63.

În clasament, Steaua a ajuns pe locul 4 cu 42 de puncte. Chindia a rămas la 39 de puncte pe poziția a șasea.

Echipele utilizate în Steaua - Chindia

Frănculescu – Mih. Adăscăliței, Huszti, Ad. Ilie – Răsdan, Șt. Pacionel (Nedelea 14′), Gualda, St. Drăghici (cpt.)(Nic. Popescu 83′) – Ad. Popa (Rubio 59′), Chipirliu (Lascu 83′), Doană (Șt. Rotaru 46′) Antrenor: Daniel Oprița

Isvoranu – Martac (Doumtsios 46′), Celea, Mboumbouni (73′ – eliminat), Munoz – Rob. Necșulescu (Dav. Constantin 64′), Honciu (cpt.), Pandele (Popadiuc 58′), Pesic (Mig. Constantinescu 64′) – D. Florea (41′ – eliminat), R. Mihai (Brumă 46′) Antrenor: Ilie Poenaru

Daniel Florea 41′ (roșu direct), Dylan Mboumbouni 73′ (cumul de cartonașe galbene) Stadion: Ghencea.

Bucureștenii se vor deplasa în etapa următoare la Sfântu Gheorghe pentru a o înfrunta pe Sepsi. Târgoviștenii o vor primi acasă pe FC Bihor.