Daniel Oprița, reacție categorică după anunțul ministrului Apărării: ”Vreau asta peste tot, nu doar la Steaua”

Tot joi, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că își dorește ca Steaua să promoveze și că va încerca să ajute Clubul Sportiv al Armatei să aibă drept de promovare în primul eșalon al României.

După Steaua - Chindia, Daniel Oprița a fost întrebat și despre acest aspect și a ținut să puncteze că așteaptă cu nerăbdare ca declarațiile ministrului Apărării să se concretizeze.

Antrenorul ”militarilor” a ținut să evidențieze și faptul că și-ar dori să o antreneze pe Steaua în Liga 1

”Normal că-mi doresc să câștig fiecare meci. Băieții au făcut un joc foarte bun, chiar dacă am jucat și cu doi oameni în plus, am controlat meciul și 11 la 11. Sunt mulțumit.

O veste bună, dar nu mă entuziasmez, pentru că am văzut lucrurile asta. Ce este încurajator e că a spus-o clar. Chiar așteptăm cu nerăbdare să vedem lucrul ăsta.

Dacă dânsul știe mai bine, este în măsură să facă asta, nu este nicio problemă. Sper ca toate în instituțiile din țara asta să se justifice lucrurile astea. Aș vrea să fie peste tot, nu doar la Steaua. Trebuie să acceptăm lucrul acesta.

Eu am spus că suntem o secție din cadrul acestui club și ne facem treaba. Când nu ne-o facem bine, trebuie să fim trași la răspundere, când e bine să fim felicitați. Când e rău, trebuie să fim trași la răspundere.

Se văd destul de bine, se putea și mai bine dacă nu pierdeam la Corvinul. Puteam să avem mai mult curaj, trebuiau să aibă mai multă încredere.

Stați să vedem, nu mai vreau să vorbesc înainte. S-a schimbat ora, 20:30, se pare că nu e o oră bună nici asta. Sperăm să fie stadionul plin sau măcar jumate. Dacă vom avea .

Am spus-o, dacă se rezolvă cu dreptul de promovare, aș vrea să duc echipa până în Liga 1. Dacă nu, stăm și vedem. Dacă mă caută cineva și e bine pentru mine și staff-ul meu, clar că vreau să am obiective și să merg cât mai sus”, a spus Daniel Oprița la digisport.