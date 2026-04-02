Radu Miruță, ministurl Apărării Naționale, a luat parte în această zi la o conferință de presă în care a vorbit printre altele și despre posibilitățile prin care CSA Steaua poate promova în Superliga României.

Gabi Balint: ”Gigi Becali este o soluție imposibilă pentru promovarea Stelei!”

Întrebat dacă ar fi dispus să se așeze la masa negocierilor chiar și cu Gigi Becali,patronul de la FCSB, Miruță nu a negat această variantă.

Gabi Balint, legendarul fotbalist al Stelei, crede că o astfel de soluție este imposibilă având în vedere ”războaiele” disputate în instanță în ultimii ani.

”Niciodată nu se va întâmpla lucrul ăsta. A spus-o din diplomație. Există un proces care este demult și nu se poate face o asociere cu cineva, care, dacă se va demonstra, la final va trebui să plătească un prejudiciu.

Nu cred că se poate negocia când ai un proces cu cineva. Asta e ca să punem niște fân pe foc ca să ardă tare. După atâtea procese și după câte s-au întâmplat în toți anii ăștia, niciodată nu se va apela la el. E o soluție imposibilă”, a spus Gabi Balint la Digi Sport.

VIDEO Radu Miruță, despre eventuale negocieri cu Gigi Becali