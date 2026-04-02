Steaua București a învins Chindia Târgoviște, scor 2-0, într-o partidă contând pentru a doua a play-off-ului Ligii a doua.

Steaua, victorie clară împotriva Chindiei

Golurile victoriei „militarilor” au fost marcate de către Stephan Draghici în minutul 38 și de către Rubio în minutul 63.

În clasament, Steaua a ajuns pe locul 4 cu 42 de puncte. Chindia a rămas la 39 de puncte pe poziția a șasea.

Echipele utilizate în Steaua - Chindia

Frănculescu – Mih. Adăscăliței, Huszti, Ad. Ilie – Răsdan, Șt. Pacionel (Nedelea 14′), Gualda, St. Drăghici (cpt.)(Nic. Popescu 83′) – Ad. Popa (Rubio 59′), Chipirliu (Lascu 83′), Doană (Șt. Rotaru 46′) Antrenor: Daniel Oprița

Daniel Oprița Chindia: Isvoranu – Martac (Doumtsios 46′), Celea, Mboumbouni (73′ – eliminat), Munoz – Rob. Necșulescu (Dav. Constantin 64′), Honciu (cpt.), Pandele (Popadiuc 58′), Pesic (Mig. Constantinescu 64′) – D. Florea (41′ – eliminat), R. Mihai (Brumă 46′)

Daniel Florea 41′ (roșu direct), Dylan Mboumbouni 73′ (cumul de cartonașe galbene) Stadion: Ghencea.

Bucureștenii se vor deplasa în etapa următoare la Sfântu Gheorghe pentru a o înfrunta pe Sepsi. Târgoviștenii o vor primi acasă pe FC Bihor.