Mirel Rădoi, antrenorul celor de la FCSB, a reacționat ironic pe tema războiului pentru identitatea Stelei București, purtat de echipa pe care o reprezintă cu CSA Steaua București.

Mirel Rădoi, reacție după decizia CCR

Rădoi a spus că nu vrea să se trezească să fie obligat să aducă banii pe care i-a câștigat ca jucător în perioada în care a evoluat la FCSB, iar echipa se numea Steaua.

„Cred că am jucat pentru amândouă echipele, dacă e să ne luăm după instituții. Cred că cel mai important e cine adună cei mai mulți suporteri. Important e să nu rămână una dintre ele fără trofee.

Să nu mă pună cineva să aduc și banii pe care i-am luat în perioada aia, înseamnă că nu am jucat niciunde. Noi, care am jucat, nu înțeleg (n.r.- unde au jucat). Dar copiii, suporterii? Și instanțele cred că sunt divizate. Nu aduce bine niciunei echipe situația asta”, a transmis Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare meciului FC Botoșani - FCSB.

Mirel Rădoi a evoluat între 2000 și 2008 la echipa numită la acea vreme Steaua București. Din punct de vedere juridic, Rădoi a jucat pentru AFC Steaua între 2000 și 2003, respectiv pentru FCSB între 2003-2008.

Gigi Becali, fără cale de atac pentru marca ”Steaua”

FCSB a primit o lovitură grea în ultimele ore la Curtea Constituțională. Avocații angajați de Gigi Becali au încercat să declarare neconstituțională Legea mărcilor, însă judecătorii de la Curtea Constituțională au respins sesizarea întocmită de avocații FCSB.

Din acest motiv, conform Euronews, FCSB nu mai are nicio cale de atac prin care să recapete marca Steaua București de la clubul din Liga 2.

Pentru FCSB, urmează însă, un nou ”război” în instanță, după ce CSA Steaua, prin intermediul lui Florin Talpan, a solicitat plata a 37 de milioane de euro din partea FCSB drept despăgubiri pentru perioada în care clubul patronat de Gigi Becali a folosit fără drept titulatura de ”Steaua București”.

În vara anului trecut, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză Clubului Sportiv al Armatei în disputa pentru palmaresul Stelei. Ulterior, apelul depus de FCSB a fost respins, astfel că echipa finanțată de către Gigi Becali nu deține acel palmares.